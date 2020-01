La Generalitat desactiva l'episodi d'alta contaminació per pols africana a tot Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha desactivat aquest dilluns a les dotze del migdia el protocol per l'episodi d'alta contaminació per partícules PM10 (partícules de pols, cendra, metall, ciment o pol·len) que havia declarat dissabte a tot Catalunya.La direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic assegura que els nivells han disminuït a totes les estacions i ja estan per sota dels valors establerts per la legislació. Des de la Generalitat també assenyalen que els nivells es continuaran reduint i està previst que la concentració de càrrega de pols africana vagi a la baixa.L'activació d'aquest pla tenia com a objectiu la reducció d'emissions i així agreujar un episodi ambiental. Durant aquests últims dies, els panells lluminosos dels eixos viaris del país han informat dels elevats nivells de contaminació i han intentat que la població prioritzi l'ús del transport públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor