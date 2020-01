Un Brexit sense acord tindria un impacte a Catalunya de fins a 2.000 milions en cinc anys

El Govern ha xifrat que un Brexit sense acord tindria un impacte en l'economia catalans d'entre 1.200 i 2.000 milions d'euros en l'acumulat de cinc anys, el que equival a una forquilla d'entre el 0,5% i el 0,8% del PIB català. Està previst que el Regne Unit abandoni la UE aquest divendres, i aleshores s'obrirà un període transitori de 11 mesos per negociar."És una xifra important en el pitjor dels escenaris, sense cap tipus d'acord", ha dit en declaracions als mitjans la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que aquest dilluns s'ha reunit amb la representant del consolat del Regne Unit, Jessica Griffiths.Chacón ha indicat que aquesta xifra s'ha calculat tenint en compte aranzels, costos de logística, fiscalitat i mobilitat, i ha destacat la preocupació que aquesta qüestió ha suscitat entre l'empresariat català, ja que des que l'empresa pública Acció va posar en marxa el març de l' any passat la Finestreta Brexit un total de 830 empreses catalanes han utilitzat aquest servei d'assessorament, el que suposa el 38% de les empreses exportadores regulars a país britànic.El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya, amb vendes anuals de 3.900 milions d'euros en 2018, i més de 3.370 empreses catalanes exporten a aquest país, 2.200 de les quals ho fa de forma regular, i un 2% s'exporta de forma exclusiva al Regne Unit.A més, en cas de no tancar-se un acord comercial en aquests 11 mesos de negociacions, Acció ha calculat que 1.500 milions d'euros d'exportacions de 48 productes catalans -vinculats sobretot a automoció, química i alimentació, sobretot- al Regne Unit es veurien afectats per nous aranzels, fet que suposa el 37,6% de les vendes d'empreses catalanes a aquest país.Les afectacions del Brexit també s'estenen a l'àmbit universitari i de recerca, ja que el Regne Unit és el principal soci de Catalunya en col·laboració en projectes amb finançament comunitari, amb 615 projectes en el marc de el programa Horizon 2020 i amb més d'un centenar de articles científics publicats.Actualment, les universitats catalanes acullen 330 estudiants Erasmus, 299 estudiants de grau, màster o doctorat i 142 doctorands originaris del Regne Unit, mentre que 668 estudiants Erasmus catalans es formen en universitats britàniques -només la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no enviar estudiants a país anglosaxó aquest any-.A més, les universitats i centres de recerca catalans integren 370 britànics entre personal docent i investigador i un miler d'investigadors catalans resideixen al Regne Unit.En aquest sentit, la consellera ha lamentat que "l'intercanvi de coneixement entre universitats també es veurà afectat", i malgrat que la Generalitat buscarà nous socis en investigació, Chacón ha indicat que la proximitat del Regne Unit, la solidesa del seu sistema universitari i la trajectòria de col·laboració que mantenia amb Catalunya serà difícil de trobar en un altre país.El país anglosaxó també és el segon mercat emissor de turistes cap a Catalunya, malgrat que entre desembre del 2018 i novembre del 2019 van arribar a la comunitat catalana més de 2 milions de turistes britànics, un 2,3% menys, tot i que la despesa va augmentar un 3,3%, fins als 1.948.000, situant-se en tercera posició després de França i els Estats Units."Des d'octubre a març hem registrat un increment de reserves, però a partir de 2021 tot és una incògnita", ha dit Chacón, que ha indicat que el Govern seguirà impulsant accions de promoció de Catalunya com a destinació turística.Els turistes que viatgin a la UE a partir de l'1 de gener de 2021, si s'arriba a un acord, hauran d'informar d'algunes novetats en matèria de passaport, visat, permís de conduir, assegurança mèdica i roaming.

