L'Ajuntament de Barcelona veta el museu de l'Hermitage al port

L'Ajuntament de Barcelona no autoritzarà la instal·lació del museu Hermitage a la nova bocana del port. El govern municipal ha fet públics aquest dilluns els quatre informes encarregats sobre el projecte per valorar si hi donava llum verda o no. Els estudis analitzen el projecte cultural del museu, l'impacte en l'urbanisme i la mobilitat i la seva viabilitat econòmica. Cap d'ells ha resultat positiu i per tant el consistori no donarà el seu vistiplau al port.El tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats, i la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, han estat els encarregats d'explicar el resultat dels informes. Sanz ha insistit que el requisit per a qualsevol projecte que vulgui aterrar Barcelona és que aquest s'adapti a la ciutat i no a l'inrevés. "El projecte havia de tenir garanties", ha resumit.Pel que fa a l'informe urbanístic, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la tinent d'alcaldia ha explicat que l'emplaçament suposaria un risc per a la ciutat. "Veient el que va passar al front litoral amb el temporal Glòria, som conscients que aquest espai de la ciutat és molt fràgil", ha argumentat.Sanz també ha assenyalat que l'Ajuntament vol evitar la creació de més "bolets" en forma d'edificis i prioritza l'aprofitament d'equipaments ja existents. La instal·lació de l'Hermitage també provocaria conseqüències negatives en la mobilitat a la zona, segons la consultora Intra. Per començar, segons els informes, una saturació encara més gran al passeig Joan de Borbó, ja molt saturat actualment.Subirats ha assenyalat que l'informe sobre viabilitat econòmica -fet pel centre tecnològic Eurecat- alerta d'un "excés d'optimisme" en les previsions fetes pels impulsors. L'Hermitage preveia rebre 850.000 visitants només el primer any, una xifra equivalent a la del Museu Picasso i el triple de la que registren espais com el MNAC o la Fundació Miró.Les perspectives d'assistència són un dels punts, segons els informes encarregats pel govern municipal, que posa en dubte la viabilitat econòmica del projecte. A l'hora de valorar-la també s'ha tingut en compte el funcionament d'altres museus Hermitage a ciutats europees. A Amsterdam, per exemple, l'Ajuntament ha hagut d'injectar diners públics a l'equipament per garantir el seu funcionament.L'infome econòmic també posa en dubte que el projecte s'adeqüi a la llei catalana de museus, que preveu que els equipaments museístics siguin sense ànim de lucre. "L’estructura del projecte, que articula una empresa immobiliària i una empresa cultural, genera preocupació", ha explicat Subirats.En matèria cultural, l'informe redactat pel periodista i escriptor Josep Ramoneda assenyala que després de la mort de Jorge Wagensberg, que havia de liderar el projecte museístic, l'empresa n'ha presentat un de nou que segons l'informe no és prou "sòlid". "Tindria un caràcter de franquícia, amb exportació d’obres que no tindrien perquè reforçar la identitat o el patrimoni cultural de la ciutat", ha resumit Subirats."Per responsabilitat amb la informació d’aquests informes, l’Ajuntament no pot autoritzar el desenvolupament d’aquest projecte a la nova bocana del port", ha conclòs Sanz. Tot i això, l'Ajuntament s'ha compromès a tornar a avaluar el projecte si es reformula.El grup municipal de Junts per Catalunya ha sortit al pas dels informes presentats pel govern municipal i el regidor Ferran Mascarell els ha qualificat de "documents no concloents".Per Mascarell el govern municipal actua amb un "rerefons d'ideologisme" i acusa l'executiu de Colau de "falta d'ambició".

