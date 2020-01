Els serveis jurídics de l'Eurocambra es reafirmen amb Junqueras: avalen la seva suspensió com a eurodiputat

Els serveis jurídics de l'Eurocambra han tornat a avalar la suspensió d'Oriol Junqueras com a eurodiputat, negant que el president de la institució hagués de fer cap "consulta" prèvia al comitè d'Afers Jurídics. Després que aquest òrgan els hi demanés clarificacions respecte al procediment, els lletrats del Parlament Europeu han assegurat que el president David Sassoli va seguir "la via correcta" per declarar vacant l'escó del líder d'ERC, segons fonts parlamentàries.L'italià, de fet, va prendre aquesta decisió consultant primer amb aquests serveis jurídics, que ara es reafirmen en la seva posició. En la darrera reunió del Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, els eurodiputats van demanar aclarir quin era el rol del comitè en el reconeixement i la posterior retirada de l'acta a Junqueras. Concretament, els membres del comitè tenien dubtes sobre l'aplicació dels articles tres i quatre del reglament del Parlament Europeu, que apunten a la responsabilitat d'aquest comitè en la verificació de les credencials i a quan pot declarar l'Eurocambra la invalidació del mandat.El grup dels Verds/ALE vol incloure Junqueras en l'informe de credencials del comitè, que comprova que tots els eurodiputats hagin signat les declaracions d'interessos i que no existeixen incompatibilitats amb el seu escó a l'Eurocambra.

