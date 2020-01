Societat Civil Catalana demana que Torra deixi la presidència «immediatament»

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha assegurat avui que Quim Torra ja no és president de la Generalitat i ha de deixa el càrrec "immediatament". Ha fet aquestes declaracions just quan al Parlament s'evidenciaven les fortes tensions dins de la majoria sobiranista per la situació jurídica de l'escó del president i després de la trobada que ha mantingut amb la direcció del PP català i el seu president, Alejnadro Fernández.D'aquesta manera, l'entitat unionista ha endurit el seu to respecte al president català. Fa uns dies, després de reunir-se amb Lorena Roldán a la seu de Ciutadans, Sánchez Costa va demanar d'esperar uns dies per saber si Torra "continua sent o no president". Pel president de SCC, Quim Torra "està inhabilitat de forma política i ara també de forma jurídica". Li ha demanat explícitament que no es faci "l'heroi" perquè "Catalunya no necessita màrtirs".Després del president de SCC, Alejandro Fernández ha destacat la sintonia que hi ha entre el partit i l'entitat unionista. De fet, Sánchez Costa va ser diputat del PP. Fernández ha anunciat que el seu grup no serà present demà a la comissió d'investigació del Parlament sobre el 155 a la qual assistiran els presos polítics. Segons el líder del PP, l'acte serà "un míting separatista" i la comissió "un acte de precampanya".Per Fernández, els dirigents empresonats "han estat condemnats per greus delictes contra al democràcia", estan inhabilitats i "no poden ser interlocutors en una cambra parlamentària". Segons el president dels populars catalans, la presència del PP en la sessió seria "blanquejar" els dirigents independentistes.

