JxCat i ERC acaben sense acord la reunió sobre la situació de Torra

Matí de vaivens, de multi-contactes i de telèfons que treuen fum al Parlament de Catalunya. A les portes d'un ple que suposa un nou test d'estrés per als socis del Govern, Junts per Catalunya i ERC segueixen sense teixir una entesa abans que es reuneixi la mesa de la cambra. L'òrgan president per Roger Torrent ha d'analitzar la situació del president Quim Torra després que el secretari general del Parlament hagi comunicat la retirada de la seva condició de diputat després d'haver rebut un requeriment arran de les resolucions de la sala tercera del Tribunal Suprem i de la Junta Electoral Central.Fonts coneixedores dels contactes expliquen que no s'ha aconseguit consensuar, per ara, com s'ha de procedir en el ple que està previst que arrenqui a les tres de la tarda amb la votació dels pressupostos del Parlament. El partit del president sosté que ha de seguir sent diputat i que aquesta tarda ha de poder votar. A més, consideren que el secretari general del Parlament no està facultat per comunicar la retirada de l'escó. Des d'ERC, però, s'aposta per buscar una solució que eviti posar en risc les votacions de la cambra tenint present que aquestes podrien ser impugnades.A la trobada per explorar l'acord hi han participat ERC, Junts per Catalunya i la CUP. El primer en sortir de la reunió ha estat Torrent. Més tard ho ha fet el vicepresident i dirigent de JxCat, Josep Costa. Fonts coneixedores de la situació asseguren que no està descartat l'escenari de les eleccions per la incapacitat per resoldre el desacord. El Parlament és en aquests moments una olla a pressió a la qual s'hi suma la convocatòria de l'ANC en defensa de la sobirania de la institució. Per seguretat, s'han tancat ja els accessos al Parc de la Ciutadella.Tot i que cap dirigent ha fet declaracions de portes enfora, els republicans sí que han enviat un comunicat tot considerant que el càrrec de president de Torra està "blindat" però que "cal treballar perquè també pugui votar". Entenen, però, que aquesta situació no es pot donar avui. Cal, afegeixen, "protegir la institució garantint la seguretat jurídica i preservant la validesa i eficàcia de les decisions que s'aprovin". Davant el que consideren un "nou atac judicial" del Suprem i de la JEC demanen no sucumbir a la voluntat de "dividir".Però la divisió és una evidència. Fins a tal punt que, com avança NacióDigital , està en risc el propi Govern a les portes, precisament, de la compareixença dels presos polítics aquest dimarts a la comissió del 155. Un dels escenaris que es contempla a hores d'ara és que el ple del Parlament arrenqui aquesta tarda sense que hi hagi acord entre Junts per Catalunya i ERC sobre el vot de Torra, durant el qual podria produir-se un gest de disconformitat del partit del president. La votació que es doni per vàlida serà el recompte que anunciï Torrent. En cas que sigui sumat el vot de Torra si hi participa, Ciutadans ja ha anunciat la impugnació als tribunals. Si hi ha una votació que preocupa en els pròxims dies és la dels pressupostos, que ERC voldria aprovar abans que caigui la legislatura.Les reunions i els contactes continuen. El grup de JxCat està reunit en paral·lel a la mesa i ha rebut amb aplaudiments el president Torra mentre que Torrent afronta ara amb els membres de l'òrgan de la cambra com s'ha de procedir en el ple d'aquesta tarda.

