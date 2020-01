Competència impugna un contracte de transport públic de l'AMB valorat en 1,7 milions

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per la licitació d'un contracte de transport públic de viatgers.En concret, es tracta d'un expedient de contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de l'Àrea Portuària de Barcelona i de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), amb un pressupost màxim d'1,7 milions d'euros.L'ACCO considera que els plecs de les clàusules administratives de la contractació tenen "previsions altament restrictives de la competència, que limiten de manera greu la concurrència i la competència pel mercat conformat per aquesta licitació", segons ha informat en un comunicat.En concret, posen de manifest que el plec no es divideix en lots, "ni justifica adequadament" aquest fet. A més, en les licitacions s'exigeix un nivell d'experiència prèvia en nombre de quilòmetres recorreguts anuals en transport urbà molt elevat, que "limita injustificadament" el nombre d'operadors que hi poden participar.Els contractes valoren també disposar de terrenys per a cotxeres en un determinat radi territorial, una condició que "dificulta significativament que empreses no implantades prèviament en el territori els puguin aconseguir", segons l'ACCO.A més, la competència en termes de preu es troba "fortament diluïda", ja que 32 punts sobre 100 fan referència a l'oferta econòmica i la fórmula que s'aplica per distribuir aquests 32 punts és "molt poc sensible" a les baixes presentades pels licitadors.En qualsevol cas, la impugnació del contracte s'ha donat després que l'ACCO requerís al Consell Metropolità de l'AMB que declarés la nul·litat o derogués els acords relatius a aquesta licitació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor