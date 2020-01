L'ANC convoca una concentració davant el Parlament per «defensar la seva sobirania»

⬛️⬜️ 📢 Convocatòria d’urgència!



Tothom al Parlament: defensem la seva sobirania, la nostra sobirania.



🕒 15 h

📍 Parlament de Catalunya#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/maztgFQWyr — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 27, 2020

⬛️⬜️❗️ COMUNICAT: L’Assemblea insta el Parlament a mantenir i garantir la seva sobirania.#ObjectiuIndependència



Llegeix aquí el comunicat complet 👇https://t.co/t2ypoKGxkA — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 26, 2020

L'Assemblea insta el Parlament a mantenir l'acta de diputat del president Quim Torra, desobeint així la decisió del Suprem. En aquest sentit, l'ANC ha convocat una concentració a les tres de la tarda d'aquest dilluns a la plaça de Joan Fiveller per "defensar la sobirania" del propi Parlament i de la ciutadania.La convocatòria arriba just l'endemà que l'ANC emetés un comunicat , articulat en set punts, en el que argumenta els motius pels quals no s'ha de permetre la inhabilitació de Torra.D'aquesta manera remarca que "únicament és el Parlament de Catalunya qui té la potestat" per decidir sobre la suspensió "d'un president de la Generalitat" i exigeix que es faci efectiva la resolució aprovada el passat 4 de gener , presentada per les formacions independentistes, i que ratificava a Torra com a president. A més, també asseguren que l'Assemblea "respondrà amb mobilitzacions a qualsevol atac de l’Estat".La pressió per part de l'Assemblea arriba en un context en que l'actual legislatura penja d'un fil i tots els ulls estan fixats en el que faci demà el president del Parlament Roger Torrent.

