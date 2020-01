Rècord de turistes a Barcelona: 12 milions de persones van visitar la ciutat el 2019

Barcelona va tancar el 2019 amb un rècord d'afluències de turistes a la ciutat. Un total d'11,9 milions de persones van visitar la capital durant l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística difoses aquest dilluns per l'Ajuntament. Aprofitant la presentació de les dades, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i el regidor de Turisme, Xavier Marcé, han insistit en la voluntat del govern municipal de canviar el model turístic a partir de criteris de sostenibilitat ambiental i de "qualitat".Les xifres reflecteixen un creixement del turisme internacional (7,6%), i una lleugera davallada del turisme estatal (baixa un 3,1%). Pel que fa a l'origen dels turistes internacionals, destaca el creixement dels països asiàtics, amb més de 50.000 viatgers més entre Corea del Sud, el Japó i la Xina. Els següents a la classificació són Mèxic i Àustria. Els principals països emissors han estat Espanya (1,4 milions), els Estats Units (990.000), el Regne Unit (685.000), França (650.000) i Alemanya (470.000).La majoria dels visitants arriben en avió i l'aeroport del Prat va assolir el 2019 als 52,6 milions de passatgers, una xifra que representa un creixement del 5%. El nombre de visitants que arriben en creuer també creix, concretament un 3,8% en comparació amb el 2018. Les dades arriben en un moment en què el govern municipal de Colau ha instat el port i l'aeroport a limitar la seva activitat per contribuir a la lluita contra l'emergència climàtica.Collboni ha insistit en la necessitat de fer "compatible" el turisme amb la lluita contra el canvi climàtic i ha assenyalat que a través de l'enginyeria, la tecnificació o l'electrificació del port es pot aconseguir l'objectiu de reduir emissions. Per ara, però, aquest full de ruta continua en punt mort. Segons el primer tinent d'alcaldia una de les raons és el context polític. "L'estabilitat política ens ha d'ajudar a prendre decisions estratègiques", ha afirmat.La xifra de 12 milions de turistes representa un creixement del 5% respecte del 2018. La despesa que cada un dels turistes fa a la ciutat puja també un 5,3%, arribant als 195 euros per persona i dia.Les pernoctacions també augmenten un 5,6% i el percentatge d'ocupació hotelera durant el 2019 va ser del 82,8%. El sector hoteler és un dels grans beneficiats del creixement turístic i la facturació mitjana per habitació ha crescut un 6,6%. Els ingressos per habitació disponible també han incrementat un 99%.L'activitat dels pisos turístics també va a més i durant l'any passat un total de 3,4 milions de persones van dormir en allotjaments d'aquests tipus.Les dades també reflecteixen un creixement del 9,9% més de contractes de treballs signats en el sector turístic a Barcelona. El creixement, però, es deu a l'augment del 15,7% de contractes temporals, mentre que els indefinits baixen un 20,6%. En total, el 88% dels contractes signats han estat temporals i només el 12% indefinits.Un dels objectius de l'Ajuntament de Barcelona és ampliar el perímetre turístic, ja que habitualment els visitants es limiten a anar al centre de la ciutat. En concret, la majoria del turisme es concentra en el 12,6% de la superfície de Barcelona.Ara, el govern de Colau impulsarà el projecte "Districte internacional", amb què vol fer arribar l'activitat turística a tots els barris. Per exemple, potenciant l'entorn de Montjuïc, el turisme esportiu o ecològic a Collserola, les indústries creatives del Poblenou o els espectacles escènics al conjunt de la ciutat,

