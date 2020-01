JxCat i ERC porten les seves diferències a l'abisme de trencar el Govern

ERC i JxCat ja despleguen arguments sobre un avançament electoral: els republicans enarboren el pacte de pressupostos i els nacionalistes assenyalen que el tripartit "ja està fet"

En plena incertesa sobre la legislatura, sis presos polítics tornen a trepitjar demà el Parlament per comparèixer a la comissió del 155

Les diferències entre els socis del Govern per la resposta del Parlament a la inhabilitació de Quim Torra poden portar la legislatura al col·lapse. Junts per Catalunya (JxCat) i ERC ja admeten obertament la possibilitat que l'executiu es pugui trencar, pas previ per enfocar una nova convocatòria electoral, i les fonts consultades per-de totes dues formacions- admeten que ara mateix ja es contemplen "tots els escenaris". De fet, el mateix entorn del president de la Generalitat ja ha divulgat que el que pugui passar aquest dilluns al ple del Parlament pot "posar en risc el Govern i la legislatura" A hores d'ara, el xoc en la manera d'entomar la decisió del secretari general de la cambra catalana, Xavier Muro, de retirar l'escó a Torra - atenent el requeriment de la Junta Electoral - fa que les posicions estiguin molt allunyades. Tant fonts governamentals com parlamentàries de JxCat i ERC constaten la possibilitat que el recorregut del Govern sigui limitat. "Hi ha molts càlculs electorals i pot passar qualsevol cosa", expliquen veus de l'executiu. JxCat tanca files amb Torra, per bé que tant al Govern com al Parlament hi ha veus discordants, mentre que ERC, que continua sense fixar un relat clar sobre quina serà la seva resposta al Parlament, lamenta la desorientació entorn el president català, que aquest matí a primera hora ha estat a la cambra. "No sabem qui mana", expliquen les fonts consultades.Torra ha afegit pressió al Parlament després de conèixer la decisió del secretari general del Parlament, Xavier Muro, de retirar-li l'acta de diputat. Després de discutir la competència de Muro de deixar-lo sense escó , fonts de Palau han apuntat cap al president de la cambra, Roger Torrent, advertint-lo que és qui "mana" sobre la continuïtat dels diputats. Fonts d'ERC ja han respost que Torrent "no dona ni pot donar ordres" al secretari general "pel que fa al compliment de les resolucions judicials", perquè Muro és un funcionari que "obeeix els requeriments de la justícia".Les diferències són tan importants que ERC ja ha desplegat arguments sobre un eventual escenari electoral sense l'aprovació dels pressupostos. Els republicans volen explorar qualsevol oportunitat per tramitar al Parlament l'acord pels comptes amb els comuns, però recalquen que, si s'imposen les "tesis partidistes" de JxCat, faran valer el pacte. "Sabem que serà fàcil d'explicar que nosaltres vam fer el que vam poder per tenir pressupostos i que vam aconseguir un acord", apunten fonts republicanes.Sectors governamentals de JxCat consultats també insisteixen en la importància dels comptes, una vegada acordats amb els comuns i tenint en compte que no se'n validen uns des del 2017, any del referèndum. Des de Lledoners també s'han traslladat missatges més aviat favorables a l'estabilitat que no pas a favor d'uns comicis anticipats que enxamparien JxCat en plena refundació i amb la incògnita de qui seria el candidat. Carles Puigdemont apareix com a previsible número u, encara que sigui simbòlic, sense descartar que Torra formi part de la llista. El debat és sobre el candidat efectiu i els noms són Laura Borràs, Damià Calvet, Elsa Artadi i Jordi Puigneró.Al llarg del cap de setmana, JxCat ha desplegat en privat un argumentari que ja enfoca l'avançament electoral. "Si anem ara a eleccions la situació més favorable políticament no la té ERC, perquè ve de pactar amb el PSOE a canvi de res", asseguren les fonts governamentals consultades. Dins les files de la formació de Puigdemont es té el convenciment que el tripartit "ja està fet" -una percepció que han vist confirmada, segons les seves percepcions, amb l'acord pels pressupostos signat la setmana passada- de cara a la propera legislatura, i que els republicans haurien "forçat" nous comicis un cop aprovats els comptes. A finals de la setmana passada, dirigents de JxCat consultats perja no descartaven que, en funció del desenllaç al Parlament, Torra es plantegés expulsar ERC del Govern i convocar immediatament eleccionsAl mateix temps, però, alts dirigents de la formació assenyalen que Carles Puigdemont, des de Waterloo, és partidari de contemporitzar. Almenys cinc fonts consultades asseguren que l'expresident de la Generalitat va donar l'ordre, fa unes setmanes, d'evitar els comicis anticipats i d'aprovar els pressupostos catalans. En els contactes privats que es van dur a terme a Estrasburg en la seva estrena com a eurodiputat, la cúpula parlamentària de JxCat es va mostrar freda sobre la possibilitat de nous comicis.Hi ha una altra qüestió damunt la taula, que és que demà dimarts els presos -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn- tornen a trepitjar el Parlament per comparèixer a la comissió d'investigació del 155 . "Cal una trencadissa el dia abans que passi això?", es preguntava un alt dirigent parlamentari. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), a banda, ha convocat una concentració davant de la cambra per "defensar la sobirania" del Parlament, en entredit des de la intervenció de l'autonomia i la dissolució ordenada per la Moncloa la tardor del 2017.Les properes hores seran definitives per saber quin rumb pren l'executiu en un moment en què la legislatura es dona per amortitzada i ja s'exploren els discursos de campanya. Lluny de quedar-se en una qüestió tècnica, l'argumentari jurídic per desposseir Torra de l'acta constitueix una batalla política que torna a enfrontar els socis de l'executiu.

