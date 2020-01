Torra avisa que la decisió del secretari del Parlament «posa en risc» la legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, no ha encaixat bé la decisió del secretari general del Parlament, Xavier Muro, de donar instruccions als serveix jurídics de la cambra catalana perquè iniciïn els tràmits de retirada del seu escó, després de les polèmiques decisions del Suprem i la Junta Electoral. Fonts de la Presidència de la Generalitat han assegurat a l'ACN que Torra considera que el secretari general "no té competències per a dictar la resolució que ha dictat, que anava dirigida al president del Parlament, Roger Torrent". Les mateixes fonts apunten que la situació "posa en risc la legislatura i el Govern". El president català afegeix pressió a ERC abans del ple d'aquest dilluns al Parlament.Segons les mateixes fonts de Palau, Torra entén que ara el que necessita és "saber si aquest Parlament és en mans dels representants dels ciutadans o de secretaris generals i lletrats que canvien els discursos". "Permetrà el president Torrent que un secretari general ordeni i tregui i posi diputats? Qui mana és el president", apunten a l'entorn del president, dirigint-se a Torrent i els representants d'ERC a la mesa del Parlament.El moviment del secretari general ha arribat un cop complert el termini de 48 hores dictat per la Junta Electoral després que el Tribunal Suprem tombés dijous les mesures cautelars demanades per la defensa de Torra contra la inhabilitació exprés ordenada el 3 de gener. La retirada de l'acta afegeix més tensió a un escenari complex al Parlament, tenint en compte que els contactes del cap de setmana entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per resoldre la qüestió han acabat sense acord, tal com han apuntat diverses fonts a En essència, els republicans defensaven que Torra mantingués l'escó però no votés, mentre que el grup del president es refermava en la resolució del 4 de gener, segons la qual seguia sent diputat i màxim dirigent del país mentre no hi hagués una sentència ferma. La qüestió ha portat al límit la legislatura i les relacions entre socis, que durant els últims dies han intentat reconduir la situació per evitar el xoc. En tot cas, entre els grups ja existia el temor que el secretari general ordenés la retirada de l'acta, perquè és a qui anava dirigit l'ultimàtum de la Junta Electoral.Després de la decisió del secretari general, fonts d'ERC han indicat que es tracta d'una decisió "injusta", i que treballarà per "aconseguir una sortida consensuada amb tots els partits independentistes". Hi ha dos objectius damunt la taula: "Defensar" el president i "revertir" la situació imposada pel Suprem i la Junta Electoral tan aviat com sigui possible", perquè creuen que el càrrec de president està "blindat", però cal treballar perquè també pugui votar; i "protegir la institució" garantint la seguretat jurídica i "preservant la validesa i eficàcia de les decisions" que s'aprovin al Parlament a partir d'ara.

