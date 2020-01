El sindicat de Mossos USPAC reclama material per evitar el contagi per coronavirus

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha demanat a la direcció del cos i a l'aeroport del Prat el material necessari per evitar el contagi del coronavirus. Consideren que, per evitar-ho, els agents que treballen en aquest espai han de disposar de mascaretes, guants d'un sol ús, ulleres protectores, termòmetres d'infrarojos i fins i tot, algun tipus d'equip impermeable per la roba.El sindicat també demana que es tinguin en compte altres unitats ''susceptibles'' de necessitar tot aquest material arreu del territori. USPAC ha enviat aquesta petició als responsables del cos i consideren que no haver-ho fet abans és un ''clar desistiment de funcions''.USPAC recorda que a l'aeroport del Prat arriba cada dia un vol provinent de Pequín o de Xangai.En un comunicat, USPAC retreu a Interior que altres caps de prevenció de riscos laborals ja han informat els treballadors de les mesures adients i el material necessari per prevenir el contagi però que, en canvi, aquest procés no s'ha implantat al cos de Mossos d'Esquadra. El sindicat recomana, per exemple, com a mesura d'autoprotecció, canviar-se els guants després d'haver fet un escorcoll i abans de fer qualsevol altra acció, potenciant també el rentat de mans, després de cada intervenció.

