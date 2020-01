El Trufforum de Vic tanca amb èxit de públic i participació

Els tres guanyadors del campionat. Foto: Josep M Montaner

El Trufforum ha convertit Vic, un any més, en la capital internacional de la tòfona negra. Aquesta ha estat la segona vegada consecutiva que se celebra a la capital d'Osona, que ha tingut Ferran Adrià com a ambaixador. "El bon pòsit que va deixar la primera edició a Vic ha permès que tornés i la nostra voluntat passa perquè el Trufforum es quedi aquí", va assegurar l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, durant la inauguració.En aquest mateix sentit es pronuncia el regidor Titi Roca, president de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM), remarcant que el certamen ha estat "tot un èxit" amb unes bones xifres de participació i de públic assistent respecte al 2019. Enguany, s'han venut un total de 23 quilos de tòfona durant les dues jornades de mercat, un 12% que l'edició anterior."Estem molt contents perquè la gent que ha vingut al Trufforum hi ha participat activament; hi ha hagut persones més interessades en el producte final i més compradors respecte a l'any passat", afegeix Daniel Oliach, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. "La gent cada vegada mostra més interès en la tòfona per tal de saber on comprar-la, com cuinar-la i com conservar-la", conclou.A més, el col·lectiu d'Osona Cuina ha esgotat les degustacions amb tòfona que servien per apreciar el valor i les aplicacions gastronòmiques d'aquest producte. També ha estat un èxit les sessions de cuina amb tòfona, on el professor i xef d'Espai Sucre, Ricard Martínez ha evidenciat el caràcter pioner de la seva escola, que ja va apostar per fer postres amb aquest fong el 2008.En paral·lel a les ponències de l'Auditori, l'Aula de la Tòfona ha tancat el congrés amb un tast de formatges trufats del món acompanyats per vins i caves Parxet, i amb un altre de productes trufats fets a la comarca i maridats amb caves de Raventós Codorniu.El guanyador del segon Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires ha estat Juan Alfonso Magaña i el seu gos Ken, provinents d'Alcover (Tarragona). Aquest diumenge va trobar les quatre tòfones en només 55 segons. Magaña explicava que "és un gos que té molta potència i és molt bon treballador", remarcant que "quan treballa, treballa i no veu res més". "Això és un punt molt a favor", afegia.Van completar el podi, Joan Altadill i el seu gos Thor, de Roquetes amb 1'42"; i Enric Carbó i el seu gos Tuber, de Sant Sadurní d'Anoia, amb 1'46". L'any passat hi va haver 10 participants i enguany 16.El Trufforum, un esdeveniment de referència de la tòfona impulsat per l'European Mycological Institute (EMI), té per objectiu promoure l'ús responsable d'aquest producte a les cuines domèstiques i professionals.

