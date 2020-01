Anticorrupció investiga quatre exconsellers de CDC per blanqueig de capital en el cas del 3%

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José De la Mata, que citi a declarar com a imputats per un delicte de blanqueig de capitals a un total de dotze alts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per una sèrie de donacions "rellevants" realitzades al partit entre 2008 i 2015 identificades per la Guàrdia Civil en el marc de la causa del 3%.L'escrit, recollit per Europa Press, demana que es cridi a declarar per un presumpte delicte de blanqueig als exconsellers d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané i Felip Puig; a l'exconseller de Política Territorial i també de Medi Ambient, Pere Macias; l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau; l'alcaldessa de Calella i exsenadora, Montserrat Candini, i a l'exparlamentari català i expresident de Fòrum Barcelona, Víctor Vila i Giró.Així mateix, sol·licita que se citi com investigats a l'exalcalde de Sallent que va ser portaveu de CiU a la Diputació de Barcelona, Jordi Moltó; a l'exdirector general de Telecomunicacions de la Generalitat, Carles Flamerich; l'exdiputada autonòmica, Glòria Renom; l'exdiputat regional ja inhabilitat, Xavier Crespo; l'empresari i líder de sector liberal de CDC, Marc Guerrero i Tarragó, i Eduard Freixedes (abans anomenat Eduard García), director dels serveis territorials d'Interior de Catalunya Central.Tots els assenyalats per Anticorrupció haurien realitzat donacions d'entre 1.500 euros a 3.000 euros al partit en diferents moments entre 2008 a 2015. En tots els casos, van realitzar les aportacions durant l'últim trimestre de l'any.La Guàrdia Civil alertava en el seu informe, aportat a la causa el passat mes de desembre, d'aquesta coincidència de donacions en períodes molt concrets, així com la relació entre les quantitats que aportaven persones físiques i jurídiques, ja que quan disminuïen unes, augmentaven les altres.La Fiscalia destaca així mateix l'evolució de les quantitats recaptades i com es compensen entre aportacions particulars i d'empreses: "Es constata com les donacions entren en descens el 2011 per tornar a augmentar en 2014, produint-se un més que notable augment tant en nombre com en quantia de donacions en els anys 2014 i 2015".La Guàrdia Civil explica que el 2013 les donacions van ser 14.600 euros, mentre que el 2015 van superar els 402.000 euros, quantia semblant a la que havien registrat el 2008, si bé es van necessitar "moltes més" operacions per a aconseguir aquest volum d'ingressos.Anticorrupció considera que un dels motius que podria "justificar el que ha passat" en les aportacions de particulars és que obeeixi a "algun tipus d'actuació a través de la qual el partit ingressa i justifica fons d'origen desconegut a l'empara de donacions realitzades per particulars".

