La sala de premsa del PDECat haurà d'esperar

Avui tampoc podrà ser. El PDECat fa mesos que és a la seva nova seu del carrer Calàbria de Barcelona -just davant de la d'ERC- i, en l'intent de reivindicar-se mentre es resol la reordenació de l'espai de JxCat , ja ha posat als vidres vinils amb la seva marca.Però la gran estrena havia de ser una roda de premsa de David Bonvehí, el seu president, posterior a la reunió de la direcció executiva nacional. Estava programada per la setmana passada, però Bonvehí es va engripar i es va passar a avui.Tampoc serà perquè no està la cosa per sortir en roda de premsa sense saber què passa amb l'escó de Torra i la legislatura. La nova sala de premsa del PDECat espera tanda.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de, cada dia al matí.

