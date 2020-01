​Detinguda una dona per abandonar una nena acabada de néixer en un portal d'Oriola

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest cap de setmana una dona de 35 anys per abandonar presumptament una nounada en un portal d'Oriola (Alacant) dins d'una bossa de plàstic i embolicar-la en diverses capes de roba. La troballa es va produir el passat 17 de gener cap a les 16.30 hores. La nena es trobava en bon estat de salut, segons van informar fonts policials a Europa Press.Un veí que tornava de passejar el seu gos va localitzar al portal del seu habitatge una nounada embolicada en diverses capes de roba a l'interior d'una bossa de plàstic, en aparent bon estat de salut, han precisat les forces de seguretat aquest diumenge a un comunicat.Des d'aquest moment va començar la investigació per part dels agents especialistes del Grup de la Unitat Família Dona (UFAM) de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria d'Oriola, que van realitzar les primeres indagacions per tal de localitzar la mare de la menor.De l'estudi de les càmeres de seguretat de la zona es va aconseguir una imatge de la persona que podia haver abandonat el nadó. A partir d'aquest indici, els policies han recorregut la zona on vivia la presumpta culpable fins que han aconseguit localitzar-la i detenir-la.La detinguda, que ja té quatre filles, sembla ser que havia ocultat el seu embaràs i va donar a llum al bany del seu domicili tota sola. Davant la seva situació econòmica i en desconèixer suposadament els tràmits necessaris per a lliurar en adopció al bebè, va decidir presumptament abandonar-la en un portal perquè algú la trobés. La menor es trobava en perfecte estat de salut.Els agents van traslladar la detinguda a un centre mèdic, ja que no havia rebut assistència ni abans ni després del part, i van comprovar que es trobava en bon estat físic. La dona, acusada d'un delicte d'abandonament de menor, va ser posada a disposició de Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Oriola.

