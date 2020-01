VÍDEO Rosalía parla en català a la gala dels Grammy

Rosalía, amb el Grammy Foto: ACN

Rosalía, a la seva actuació a la gala Foto: Grammy

Rosalía ha fet el pas definitiu per consolidar-se com a fenomen global en guanyar el Grammy a millor disc llatí de rock, urbà o alternatiu per El mal querer. El segon projecte discogràfic de l'artista catalana s'ha imposat així a X 100pre, de Bad Bunny; Oasis, de Bad Bunny i J Balvin; Indestructible, de Flor de Toloache; i Almadura, d'iLe.En un discurs en què ha barrejat el català, el castellà i l'anglès, la cantant ha agraït el guardó i ha mostrat admiració per tots els nominats. "És un honor haver estat a la mateixa categoria que vosaltres, gràcies per haver abraçat el meu projecte", ha precisat. També ha tingut unes paraules per a a la seva família en català: "Us estimo molt i sense vosaltres no hauria pogut arribar".Amb tot, ha assegurat que el que l'emociona de veritat és poder actuar en directe a la cerimònia de Los Angeles amb una proposta "inspirada en el flamenc".Rosalía, que ja va arrasar als Grammy Llatins , també estava nomenada com a candidata a millor nova artista. Competia en aquesta categoria amb noms com Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and The Bangas i Yola.En aquesta ocasió, però, no ha pogut ser. La jove cantant nord-americana Billie Eilish, de només 18 anys, ha triomfat aconseguint cinc premis entre ells, el de millor artista novella al que també optava la cantant catalana. Eilish, amb sis nominacions, també ha aconseguit el premi a la millor cançò de l'any per Bad Boy.La gala dels 62ns premis ha estat presentada per Alicia Keys i Lizzo és l'artista que partia amb més nominacions, optant a un total de vuit gramòfons daurats. A costat de Rosalía, també han actuat a la gala Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, Demi Lovato o Aerosmith.Fa poc més d'un any que la cantant catalana publicava El mal querer, produït per El Guincho, sis mesos després que fes públic el primer single del disc, Malamente. Des de llavors, Rosalía no ha parat de rebre reconeixements, conquistant dos MTV Video Music Awards al millor vídeo llatí a la millor coreografia per Con Altura o dos premis Los40 Music Awards. I després el cinc premis als Grammy llatins.Al febrer, l'artista va actuar als Goya versionant la cançó de Los Chunguitos Me quedo contigo acompanyada de l'Orfeó Català i El Guincho. Aquest mateix any va gravar les cançons Con altura, amb el colombià J. Balvin i El Guincho i la seva primera peça en català Milionària. Al maig va iniciar la gira de presentació del nou disc al Primavera Sound de Barcelona.La revista Rockdeluxva escollir El mal querer com a millor disc nacional de l'última dècada i Pitchtfork el va situar en el lloc número 36 dels 200 millors discos de l'última dècada.

