La celebració de l'Any Nou xinès fa visibles les tradicions d'aquest país a Manresa

Els Carlins ha acollit diversos espectacles tradicionals de la Xina. Foto: Àlex Gómez Ribera

La celebració de l'any nou xinès és una realitat no només a la Xina, també a la ciutat de Manresa. La comunitat xinesa establerta a la ciutat fa tres anys que va començar a celebrar-ho amb la intenció de mantenir un lligam estret amb les seves arrels però també de compartir les seves tradicions amb la resta de ciutadans de Manresa.Aquest diumenge ha estat el dia triat per fer la celebració, els actes han començat a la una a la Plaça Major amb la sortida del drac xinès pels carrers de Manresa. Abans de començar, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació Jamaa Mbarki el Bachir han estat convidats a pintar els ulls del drac, un ritual tradicional que significa que despertar aquesta bèstia mítica. Un cop fets els protocols el drac xinès i els seus portadors han sortit de la Plaça Major i han un recorregut pel centre de Manresa.La cercavila del drac xinès ha estat el primer plat d'una celebració que ha tingut al seu punt fort en el festival que s'ha celebrat a partir de quarts de quatre a la Sala Els Carlins, un espectacle que ha esdevingut una petita mostra de les tradicions i la cultura xinesa. Abans de començar ha estat el torn dels parlaments que han fet diversos membres de l'Associació Xinesa de la Catalunya Central, principal impulsora de la celebració de l'Any Nou Xinès a Manresa. Un dels discursos l'ha fet Kangnian Chen, president de l'entitat, en el seu parlament ha volgut destacar la col·laboració establerta amb l'Ajuntament de Manresa per tirar endavant aquesta celebració i ha destacat l'intercanvi cultural que representa fer-lo, d'altra banda ha remarcat que l'objectiu de l'associació és ajudar a la integració dels xinesos i, també, donar un cop de mà a les empreses locals que vulguin entrar en el gran mercat comercial xinès. Per part de l'Ajuntament de Manresa hi ha participat Rosa Ortega, regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, la representant municipal també ha volgut donar la benvinguda a l'any nou tot agraint a la comunitat xinesa la seva presència a la ciutat.Dins de l'apartat dels parlaments, l'associació també ha volgut demostrar el seu cantó solidari fent oficial la donació d'ampolles d'aigua i fruita per la caminada solidària a Montserrat Fem camí contra el càncer que organitza, cada any, els Mossos d'Esquadra, segons els representant de l'associació aquesta acció també és una manera de participar a Manresa i ajudar a la ciutat que els ha acollit.Per començar l'espectacle els principals membres de l'Associació Xinesa de la Catalunya Central han sortit a l'escenari per cantar un himne de benvinguda als assistents de l'acte, tot seguit s'han succeït diferents actuacions artístiques com les interpretacions musicals fetes amb instruments tradicionals, les demostracions d'arts marcials, les danses d'arrel tradicional, un fragment de l'òpera de Pequín i un petit recital de cançons de xineses que ha tancat l'acte.L'espectacle, amb un vestuari molt vistós, ha estat una mostra de la riquesa cultural de la Xina, amb la celebració de l'Any Nou Xinès, enguany anomenat l'Any de la Rata, la comunitat d'aquest país asiàtic a la ciutat s'ha volgut fer, un any més, visible.

