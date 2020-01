Kobe Bryant, l'hereu de Jordan

Pau Gasol, excompany d'equip i amic íntim de Kobe Bryant, va aconseguir dos anells amb ell Foto: Europa Press

La ciutat de Los Àngeles batega repleta d'estrelles i llegendes. El cinema, l'espectacle i l'esport han transitat carrers, compartit històries i assolit fites que han marcat el que portem de segle i l'anterior. En aquesta bombolla de llums i flashos, algunes d'aquestes estrelles s'han elevat el més amunt possible. Una de les que més ha brillat és la de Kobe Bryant. Aquest 26 de gener de 2020 la seva llum s'ha apagat de la pitjor manera possible. El bàsquet, l'NBA i el món de l'esport s'acomiaden del jugador als 41 anys, que ha perdut la vida en un accident d'helicòpter quan viatjava a un partit amb la seva filla Gianna de 13 anys.Kobe Bean Bryant (Filadèlfia, 1978) és una de les figures més importants de la història del bàsquet mundial. La seva presència feia tremolar les cames dels rivals, amb rius de suor freda quan tenia la pilota a les mans i encarava la cistella. Amb una infància complicada, marcada per una figura paterna que va condicionar la seva icònica mentalitat competitiva i de superació, va créixer als carrers de Filadèlfia amb el seu pare Joe Bryant jugant a les pistes de l'NBA. Als sis anys es va mudar a Itàlia, on la seva condició d'estranger i afroamericà va acabar de forjar-lo com un triomfador a la millor lliga del món.El seu compromís i dedicació amb la pilota ataronjada, lligat a un talent innat i a unes condicions atlètiques impressionants, van assegurar que Kobe formés part d'una curta llista de jugadors d'institut que fan el salt a l'NBA sense passar per la lliga universitària. El 1996 s'iniciava una de les històries més llegendàries que ha passat pels parquets de l'NBA, arreplegant campionats, trencant records i deixant moments irrepetibles, alguns impossibles d'igualar per a qualsevol jugador que no sigui ell. Los Àngeles va ser casa seva dues dècades.El seu recorregut està marcat per un caràcter que el va dur a guanyar-se el sobrenom de Black Mamba (fent referència a la serp verinosa que té un 99% d'efectivitat), el sacrifici constant a l'hora d'entrenar-se i una capacitat de superació que només s'ha vist en dos jugadors a la història: Michael Jordan i ell. El llegat de Jordan a l'NBA és, literalment, insuperable però només un basquetbolista ha aconseguit posar-se espatlla contra espatlla amb ell. I aquest és Kobe Bryant.De 1996 a 2016, Bryant va vestir-se cada temporada la samarreta porpra i daurada que ha forjat tantes llegendes a la franquícia de Los Àngeles. George Mikan, Jerry West, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal o LeBron James formen part de l'Olimp d'un dels equips més triomfadors de l'NBA, a més de ser un dels fundadors i històrics de la lliga. Tots aquests noms, escrits amb lletres d'or a les parets dels estadis de la ciutat de Califòrnia, estan per sota del conte de fades esportiu que va escriure Kobe. En paraules de Magic Johnson: "Kobe és el millor laker de la història".Cinc campionats de l'NBA, dues vegades MVP de les Finals, MVP de la temporada 2007-08, divuit vegades All-Star, quart màxim anotador de la història (superat la nit anterior per LeBron James, qui també juga als Lakers), líder en anotacions en diverses temporades, formar part dels millors equips de la temporada, també defensius... la llista és inacabable. Els records i el que va aconseguir Bryant a l'NBA ha marcat generacions d'actuals estrelles de la lliga, milions de persones a tot al món i ha tingut una connotació directa amb l'esport del bàsquet. L'or olímpic a Pekín el 2008 va acabar de posar la cirereta al pastís de la seva carrera.Els núvols de tempesta es propaguen al voltant de la vida personal de Kobe Bryant en els seus inicis a l'NBA. Jove, atrevit i sense cap mena de control, va acabar violant a una noia de 19 anys en un hotel de Colorado. El jugador, prèviament, va negar tots els fets però després va acabar admetent "una trobada sexual adúltera consentida". Mesos després, definitivament va afirmar la violació "entenent que ella no s'havia sentit igual". Kobe va sortir indemne, amb un pacte legal signat amb els advocats de la noia. Des de llavors, la llegenda de l'NBA va intentar maquillar el seu historial reconduint la relació amb la seva dona Vanessa i en la construcció d'una família amb quatre filles.Una d'aquestes, Gianna, ha mort en l'accident d'helicòpter amb 13 anys. El seu pare, en una entrevista amb el presentador Jimmy Fallon, admetia que l'hereva del cognom Bryant era ella, per molt que els fans li demanessin "tenir un fill baró". Després de la seva retirada el 2016, amb un partit on va clavar 60 punts (després que el seu company Shaquille O'Neal, amb qui va guanyar tres anells consecutius, li demanés fer-ne 50), Kobe va començar una vida d'erudit del bàsquet. El 2018 va guanyar un Oscar pel millor curt d'animació després de produir un curtmetratge basat en un poema on venerava el bàsquet. En aquests últims dos anys s'ha dedicat a entrenar personalment diverses estrelles de l'NBA i a gaudir de les seves filles.La millor lliga del món i l'esport del bàsquet diuen adéu a una de les seves estrelles més brillants, a una de les icones més importants del segle XXI. Kobe Bryant és únic i inigualable en el món de la cistella. Generacions de nens i nenes han crescut amb els seus mítics 8 i 24 a l'esquena, inspirant-se en el seu compromís, el seu sacrifici, la seva devoció pel bàsquet. El món diu adéu a Kobe Bryant i els agraïments de l'esport de la cistella no compensaran el buit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor