Mor l'estrella del bàsquet Kobe Bryant en un accident d'helicòpter

L'exestrella dels Lakers Kobe Byrant ha mort en un accident d'helicòpter aquest diumenge, segons avança la cadena TMZ i ha confirmat la lliga de bàsquet NBA. Segons expliquen ambdues fonts, l'exjugador dels Lakers es desplaçava amb diversos acompanyants que també haurien perdut la vida en el sinistre aeri. L'únic detall que assenyala TMZ és que entre els morts no hi ha la seva esposa, Vanessa Bryant.

De moment les autoritats policials desconeixen les causes de l'accident i no han identificat la resta de víctimes, mentre que per altra banda la cadena TMZ sí que ha confirmat que entre els accidentats hi ha la filla de Bryant, Gianna Maria Onoore.

"No m'ho puc creure"

Les reaccions a la notícia no s'han fet esperar, una de les primeres persones en lamentar la mort de Bryant ha estat Pau Gasol, que havia guanyat dos anells de la NBA al costat de Bryant i amb qui mantenia una relació d'amistat. A través d'una piulada Gasol ha expressat el seu dolor: "El meu germà gran, no m'ho puc creure".

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Tot el nostre suport, Pau. https://t.co/nB7PmFZYjW — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 26, 2020

Qui també ha expressat el seu condol ha estat el FC Barcelona, que també ha enviat un missatge de suport a Gasol:

Altres destacades figures del món del basquet i excompany de Bryant també se n'han fet ressò, com Shaquille O'Neal que ha dit que "no hi ha paraules" per expressar el dolor. O bé un altre mite, Kareem Abdul-Jabbar que ha fet un vídeo explicant que per ell Bryant sempre havia estat "més que un atleta":

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

Kobe Bryant ha estat un dels jugadors més brillants dels últims 20 anys en el bàsquet professional nord-americà. A la NBA va conquerir cinc anells de campió, sempre amb els Lakers, dos dels quals al costat de Pau Gasol. Amb el pivot català hi mantenia una estreta amistat d'ençà de l'etapa exitosa que van viure tots dos a Los Àngeles.



