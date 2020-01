Segueix la recerca dels desapareguts a Balears per la tempesta Gloria

Arriba a Eivissa l'helicòpter de la @guardiacivil específic per a rastrejos en superfície mitjançant equips d'imatge en alta definició i càmeres tèrmiques. pic.twitter.com/3W3pP4vEbB — Emergències 112 Illes Balears (@112IllesBalears) January 26, 2020

Les tasques de recerca dels desapareguts a Mallorca i a Eivissa per la tempesta Gloria continua aquest diumenge. L'operatiu que s'està duent a terme per localitzar l'home desaparegut en el torrent de Na Mora a Fornalutx (Mallorca) es centrarà aquesta jornada en el mar, com dies enrere.En la recerca participen els Geas i embarcacions de l'Institut Armat. A més, s'ha incorporat l'helicòpter 'Daufine'. "Es tracta d'un helicòpter més gran i més equipat, amb base a Madrid que treballa a tot Espanya", ha explicat la Guàrdia Civil. En l'operatiu de recerca que s'està duent a terme a l'illa de Mallorca participa també Salvament Marítim i Protecció Civil.D'altra banda, a Eivissa, també continuen les tasques de recerca que continuen centrades en el mar. En aquest operatiu, participen Geas, una embarcació de Protecció Civil i Salvament Marítim, segons ha informat l'Institut Armat. Cal recordar que a Eivissa van desaparèixer dues persones durant els efectes de la tempesta Gloria. No obstant això, aquest dissabte es va trobar un cos a la cala Sant Vicent i, segons Salvament Marítim, podria ser l'home de 41 anys que va desaparèixer dimarts passat.El Servei d'Emergències 112 a Balears ha informat a través d'un missatge a Twitter que ha recollit Europa Press, que l'autòpsia del cos trobat a la zona d'Allà Dins (Eivissa) es va dur a terme aquest dilluns. També en un missatge en el seu perfil de la xarxa social el Servei d'Emergències 112 a Balears ha informat que l'helicòpter de la Guàrdia Civil específic per a rastrejos en superfície mitjançant equips d'imatge en alta definició i càmeres tèrmiques ha arribat a l'illa Pitiüsa.

