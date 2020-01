Ciutadans assistirà a la compareixença dels presos polítics al Parlament

Ciutadans assistirà a la compareixença dels presos polítics aquest proper dimarts a la conmissió d'investigació del Parlament sobre l'aplicació del 155. Així ho anunciat la líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, que ha assegurat que hi anirà per exigir als exmembres del Govern que "demanin perdó". "Els direm el que Sánchez no els ha dit ni els dirà mai: que demanin perdó per haver donat un cop a la democràcia, per haver creat una crisi sense precedents i haver dividit a la societat catalana", ha assegurat Roldán aquest diumenge. A més ha afegit que no permetran que "els actuals socis de (Pedro) Sánchez, i màxims responsables del cop a la democràcia a 2017, tornin a fer servir el Parlament per realitzar el seu míting separatista".Aquesta serà la primera vegada que la formació taronja assisteixi a una de les sessions de la comissió d'investigació que el Parlament ha estat fet per avaluar els efectes del 155. Roldán hi anirà en una jornada en la que hi ha c onvocades concentracions al voltant de l'edifici per donar suport als presos i poc després que el ple del Parlament també hagi decidit quina postura manté respecte la inhabilitació del president Quim Torra.

