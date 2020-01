VÍDEO «El violador ets tu», a Granollers

“Un violador en el teu camí” a #Granollers La cançó convertida en un himne feminista va néixer a Xile i ja s’estén per tot el món.@sorotopia @dete71 pic.twitter.com/WELLxpQ3X7 — Mar Canelo Matito🌹 (@marcanelo) January 26, 2020

Centenars de dones s'han aplegat, aquest diumenge al migdia a Granollers, per representar la performance feminista Un violador en el teu camí, que va néixer a Xile el passat 25-N i que s’ha fet viral L'acte ha tingut lloc a la plaça de la Porxada i ha esta organitzat per Sorotopia, l'Associació Feminista de Granollers, que a la seva pàgina web han destacat: "L’aire que es respirava a la plaça de la Porxada era aire de llibertat, i sobretot, de lligam entre persones que han decidit dir prou a una societat profundament masclista, obsoleta i ancorada en valors del passat que ja no tenen cabuda en un pensament progressista".L'organització va publicar un vídeo tutorial per saber la lletra i com s'havia d'actuar al portar-la a terme.La cançó és obra del col·lectiu de feministes xilenes La Tesis i denuncia "la cultura de la violació, la impunitat de violadors i agressors, la criminalització de les dones que pateixen violències masclistes i la complicitat dels estats".El ball el van fer per primera vegada un centenar de dones a Valparaíso, davant l’hospital on hi havia ingressada una noia de 36 anys per l’impacte d’una bomba de gas lacrimogen durant les protestes en aquest país, on s’han registrat múltiples casos d’abusos, agressions i violacions a dones per part de militars i carabiners, també durant les mobilitzacions.Des que es va estrenar, la performance urbana s’ha fet viral, s’ha traduït en múltiples idiomes i s’ha ballat per diversos pobles i ciutats del món. Tal i com ja va passar a la Garriga, a Granollers s'ha cantat la versió en català de la lletra xilena, tot aprofitant la traducció que en van fer les companyes feministes de Ponent per a la seva convocatòria.

