​La plaça de Vic, un escenari inèdit per als gossos tofonaires

Magaña amb el seu gos Ken. Foto: Josep M Montaner

Els tres guanyadors del campionat. Foto: Josep M Montaner

La plaça Major de Vic és una de les més famoses de Catalunya. Coneguda pel seu mercat o darrerament per ser punt de trobades per a manifestacions, aquest diumenge s'ha convertit en un camp de tòfones. S'hi ha celebrat el segon Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires en el marc del Trufforum , la festa de la tòfona i la gastronomia que s'ha celebrat aquest cap de setmana per segon any consecutiu a Vic. El concurs ha estat un dels plats forts de la cita tofonaire i ha generat molta expectació al centre de la ciutat.La plaça és un espai inèdit perquè la majoria de gossos no estan acostumats a buscar tòfones en un escenari com aquest. Així ho explica el tècnic organitzar del concurs Dídac Espasa, de Tòfona de la Conca i vicepresident de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya. "Hi ha molts factors que hi influeixen: hi ha molta gent al voltant, altres gossos, els nervis de l'amo i de l'animal. No estan acostumats a treballar amb entorns com aquest", explica Espasa. El tècnic apunta que "és totalment diferent al que estan acostumats, com el camp o el bosc, on treballen sols". En aquest sentit, doncs, la plaça de Vic té "un plus de complicació".En les 16 parcel·les hi havia amagades quatre tòfones. El gos i el propietari tenien un màxim de quatre minuts per trobar-les. "El més ràpid, guanya el campionat", puntualitza Espasa. Prèviament s'ha sortejat aleatòriament cadascun d'aquests espais, alguns més a prop del públic i d'altres més allunyats. Això també és un element que afecta l'animal, com més a prop de la gent, més nerviosos o distrets poden estar. De fet, al voltant de les parcel·les, hi havia més mig miler de persones observant el concurs."Cada concurs és diferent", explica Josep Casals, de Roda de Ter, que ha participat en el campionat de Vic per primera vegada amb la seva gossa Kali. En aquest sentit, Casals remarca que hi ha molts elements que hi influeixen: "L'experiència, el clima, la gossa o el mateix amo"."A Vilanova de Prades [on també s'organitza un concurs] vam quedar primers i aquí no les ha trobat totes", afegeix. L'osonenc explica que "entrenar un gos tofonaire requereix moltes hores i molta paciència". És el primer any de competició per a Casals i la Kali. Dels 16 participants, només la meitat -vuit- han trobat totes les tòfones. Hi havia participants d'arreu de Catalunya.El guanyador del campionat ha estat Juan Alfonso Magaña i el seu gos Ken, provinents d'Alcover (Alt Camp). Ha trobat les quatre tòfones en només 55 segons. Magaña explica que "és un gos que té molta potència i és molt bon treballador", remarcant que "quan treballa, treballa i no veu res més". "Això és un punt molt a favor", afegeix.La clau per entrenar el Ken "és el joc": "Ha de ser molt divertit sempre". El propietari fa gairebé un any i mig que l'entrena. "Quan el vaig anar a buscar era un gos molt actiu i, tot i que al principi la nostra relació era complicada perquè té caràcter, tenia alguna cosa que m'enamorava", afegeix Magaña.Per al concurs de Vic, el Ken venia ben entrenat de casa. El seu propietari li va preparar un espai semblant perquè no canviés tant l'escenari. Aquesta "cosa" que té el Ken ja li ha portat altres guardons com el de Vilanova de Prades. Magañes, que té tres gossos tofonaires, ja va participar l'any passat amb un altre gos, el Zac, que també havia guanyat dos cops a Vilanova de Prades i va aconseguir la segona posició a Vic.Aquest diumenge han completat el podi, Joan Altadill i el seu gos Thor, de Roquetes amb 1'42"; i Enric Carbó i el seu gos Tuber, de Sant Sadurní d'Anoia, amb 1'46".El segon Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires ha viscut millores respecte a l'any passat. Dídac Espasa apunta que s'ha millorat "sobretot la visibilitat de la gent" amb uns tancaments més baixos per a cada parcel·la amb tancaments transparents, així com la instal·lació de grades per al públic que s'ha concentrat a la plaça.El Trufforum ha convertit Vic, un any més, en la capital internacional de la tòfona negra. "El Trufforum està a Vic per quedar-se", ha dit regidor de Vic i president de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM), Titi Roca, remarcant que ha estat "tot un èxit" perquè s'han millorat les xifres de participació en el mateix concurs de gossos i també de vendes de tòfones.D'una banda, l'any passat hi va haver 10 participants al campionat i enguany 16. I de l'altra, "hi ha hagut un increment en vendes de tòfones i també de productes relacionats amb aquest fong", ha afegit Roca. En aquest sentit, també ha destacat la bona acollida dels tallers, ja que "un dels punts claus del Trufforum és donar a conèixer la tòfona negra, però també la gastronomia que tenim. Com l'utilitzen els grans restaurants que tenim a la comarca, però també com la podem utilitzar a casa".El Trufforum, un esdeveniment de referència de la tòfona impulsat per l'European Mycological Institute (EMI), té per objectiu promoure l'ús responsable d'aquest producte a les cuines domèstiques i professionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor