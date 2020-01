Obren una causa als ultres detinguts pels enfrontaments abans de l'Espanyol - Athletic Club

El jutjat d'instrucció número 3 de Cornellà ha obert una causa per un presumpte delicte de "baralla tumultuàra i lesions" als cinc detinguts dissabte pels enfrontaments entre els les aficions ultres de l'Espanyol i l'Athletic Club, que s'enfrontaven al RCDE Stadium. Després de veure els cinc detinguts aquest diumenge la jutgessa d'instrucció 3 de Cornellà, en funcions de guàrdia, ha decretat una ordre d'allunyament de mínim 1.000 metres de qualsevol camp de futbol, estadi o espai similar on jugui l'Athletic de Bilbao, i també ha acordat la personació periòdica dels acusats davant l'autoritat judicial.Els fets van tenir lloc ahir dissabte als voltants del Camp de l'Espanyol, on la baralla entre l'Herri Norte i La Curva va acabar en una batalla campal amb corredisses, llançament de cadires pels aires i danys materials.

