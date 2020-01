Aquestes són les set habilitats laborals més demandades per les empreses... en tens alguna?

Experts en blockchain. Aquest és el perfil professional més demandat ara mateix per empreses de tot el món segons Linkedin una de les xarxes socials de negocis més populars a Europa i als Estats Units.I què és exactament el blockchain? Doncs una tecnologia que serveix per emmagatzemar dades, analitzar-les i moure-les a través d'Internet. O el que és el mateix, és un sistema de seguretat format per blocs allotjats en una base de dades compartida, la fortalesa del qual és la seva descentralització.De fet, la majoria de professionals que busquen actualment les companyies estan relacionats amb l'àmbit digital. Segons Linkedin, aquestes són les habilitats laborals més demandades a tot el món, en teniu alguna?

