FOTOS Les estrelles de la gala dels Goya, vistes pel prestigiós fotògraf Papo Waisman

Com ja és habitual la catifa vermella i el photcall dels premis Goya és de les més comentades en l'àmbit del cinema espanyol. Són molts els fotògrafs que intenten captar les millors imatges de les estrelles que assisteixen a la gala. Enguany però, hi ha una galeria fotogràfica de luxe que segurament ha captat les millors fotografies: les del fotògraf de l'Academia del Cine espanyol, Papo Waisman. Les imatges en blanc i negre que l'Acadèmia ha penjat a les xarxes socials, aporten una mirada completament diferent de la que habitualment l'espectador està acostumat.El cinema espanyol ha aplanat el camí de Dolor y gloria , el film més personal de Pedro Almodóvar, fins a la cursa dels Oscar amb set premis Goya, entre els quals destaca el de millor pel·lícula, millor direcció i millor actor protagonista per Antonio Banderas (aquí podeu consultar tots els guardonats dels Premis Goya 2020). Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar, que partia com a favorita, ha recollit cinc guardons, entre els quals el de millor actor de repartiment per a Eduard Fernández. Enmig d'una gran ovació, la catalana Julieta Serrano s'ha erigit amb el primer Goya de la seva trajectòria pel seu paper a Dolor y gloria.Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó s'ha emportat el premi a millor film d'animació, mentre que Belén Funes ha estat distingida amb l'estatueta a la millor direcció novell. Menys previsible era el guardó a un altre català, Enric Auquer, que s'ha emportat la distinció a millor actor revelació pel seu paper a Quien a Hierro mata.

