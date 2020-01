La indesxifrable llista de la compra que porta de cap a les xarxes

Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. Alguna idea? No es paracetamol. pic.twitter.com/oHeSBQSmT2 — Praliné (@Julialab) January 18, 2020

Esto puede tener sentido.. pic.twitter.com/Ko3BMFt25G — Agu Amicone (@AguAmicone) January 18, 2020



Arrocitas? Parece lejos de esa palabra. pic.twitter.com/kmC2rN9VgS — guille (@diefenbachia) January 18, 2020

diooos menos mal que no tengo nada que hacer sino llegaría tarde.. pic.twitter.com/ETYZPhO4UZ — Leon Blanco (@Blancoleon) January 18, 2020

lleva el papel a la farmacia — Julia 💚 (@caralunar_) January 18, 2020

- ¿Ya descifraron que palabra?

- No se, todo este equipo es para medir la cantidad de Fav y RT pic.twitter.com/84npMjmbrT — Federico I | 🇦🇷🇮🇹🇩🇪 (@elGendo87) January 18, 2020

No resolví nada pero tu mamá se merece un meme.https://t.co/OtxCNSGP49 — Juan Mosquito💚 ™ (@juan_mosquito) January 18, 2020

El drama de desxifrar les receptes mèdiques ja és prou conegut, ara bé, el de les llistes de la compra fetes per altres ( i especialment els pares) és un altre univers. Com és el cas d'aquesta noia que ha compartit a les xarxes una fotografia amb la comanda feta per la seva mare i on hi ha una paraula que ningú ha estat capaç d'entendre.Òbviament, han faltat pocs segons perquè la imatge es fes viral i comencessin a aparèixer diverses ( i originals) teories. Des de paraules com "masa" o "limpiaculos" fins a textos sense sentit o recomanacions:I com era d'esperar de l'univers de Twitter, tampoc han faltat els "mems":

