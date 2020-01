Almenys una vintena de ciutadans espanyols estan a Wuhan, epicentre del coronavirus

Almenys una vintena d'espanyols es troben actualment a Wuhan, epicentre del brot del coronavirus, segons informa el Ministeri d'Exteriors espanyol. En una nota informativa, s'explica que la ministra Arancha González ha parlat amb el Cònsol General d'Espanya a Pequín per interessar-se per la situació dels espanyols que es troben en aquesta zona de la Xina.Actualment, expliquen fonts del cos diplomàtic espanyol a l'ACN, s'estan analitzant diverses opcions i escenaris -com l'evacuació- per assistir les persones que es troben a la zona davant les restriccions d'aïllament i control per part de la Xina per evitar la propagació de l'epidèmia. L'anàlisi s'està fent en coordinació amb altres països europeus i les autoritats xineses.El ministeri espanyol va activar divendres una cèl·lula de crisi que està fent un seguiment "exhaustiu" de l'evolució de la situació i coordina els contactes amb altres ministeris, com el de Sanitat, l'ambaixada i el consolat espanyols a Pequín, les autoritats xineses i els espanyols afectats.

