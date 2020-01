L'animació valenciana aconsegueix dos premis Goya a una gala on s'imposa «Dolor y Gloria»

El sector audiovisual valencià ha triomfat durant la 34a edició dels Premis Goya en les dues categories d'animació, després que "Buñuel en el laberint de les tortugues" hagi aconseguit el premi a la Millor Pel·lícula d'Animació i "Madrid 2120" s'hagi fet amb el guardó a l'Millor Curtmetratge d'Animació."Buñuel en el laberint de les tortugues' està produïda, entre altres companyies, per la valenciana Hampa Studio. Estava nominada a Millor Pel·lícula d'Animació, Direcció Novell, Música Original i Guió adaptat. Finalment, s'ha alçat amb el premi de la primera categoria. Paral·lelament, en l'altra categoria d'animació, el curtmetratge guanyador ha estat 'Madrid 2120', codirigida per l'alacantí Paco Sáez.Tot això en una gala en què "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, ha estat la gran guardonada de la nit, amb un total de set premis dels 16 als quals optava, entre ells a Millor pel·lícula i Millor direcció. Aquest llargmetratge es va rodar en part de la població valenciana de Paterna. De fet, l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha realitzat la primera ruta guiada per les coves que van servir d'escenari a la pel·lícula de el director manxec, habitatges construïts i habitats des del segle XIX.A més, "Mentre duri la guerra", produïda pel castellonenc Fernando Bovaira, s'ha imposat en les categories Millor Actor de Repartiment, Millor Direcció de Producció, Millor Direcció Artística, Millor Disseny de Vestuari i Millor Maquillatge i Perruqueria.El reconeixement a l'audiovisual valencià no s'ha limitat al palmarès, ja que, de fet, el president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, ha anunciat durant el seu discurs que 2021 serà l'Any Berlanga, per celebrar el centenari del naixement del cineasta valencià. Barroso ha destacat que Berlanga és un dels "pares" del cinema espanyol i creu que dedicar-li la propera edició "ajudarà a entendre algunes de les coses" que viu el país últimament ja conèixer- "una mica millor", ha destacat.

