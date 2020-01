La llevantada provoca el vessament de combustible d'un vaixell al Port de Tarragona

El Port de Tarragona, Capitania Marítima i Salvament Marítim treballen aquest cap de setmana en un vessament de combustible generat per la fuita d'una embarcació enfonsada pel temporal i reflotada a terra.Segons expliquen fonts del Port de Tarragona, es tracta d'un vessament "molt petit" però que dissabte va causar una pel·lícula damunt de l'aigua i uns reflexos que la feien visible. Ara, asseguren que l'incident està "controlat" i s'està vigilant. Dissabte, en rebre l'avís es va activar el protocol i es va posar en marxa el Pla Interior Marítim (PIM) en fase alerta, així com el Pla Interior Marítim del Port Esportiu, que ara per ara es mantenen activats.A més, de manera preventiva, el Port Esportiu va instal·lar les seves barreres aquàtiques per si hi hagués algun vessament addicional i s'han habilitat mantes absorbents per retirar el combustible.L'embarcació enfonsada i reflotada d'on prové la fuita és una llanxa de lleure amb cabina de 12 metres d'eslora.

