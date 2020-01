La CUP reclama que es convoqui l'Assemblea de Càrrecs Electes davant la «manca d'iniciativa política» de les institucions

La CUP ha reclamat que es convoqui "urgentment" l'Assemblea de Càrrecs Electes davant la "manca d'iniciativa política" que creuen que tenen les institucions catalanes. En una trobada municipalista de regidors cupaires a Sant Cugat, han considerat que és "transcendent" donar continuïtat a l'espai, que ja es va reunir el 29 d'octubre a Barcelona i va aplegar més de 2.000 càrrecs.Per als anticapitalistes, hi ha una "inacció política" a les institucions a l'hora "d'afrontar la repressió, l'amnistia i l'exercici de drets civils, socials i polítics". A més, la CUP ha avisat que, en cas que no s'acabi convocant l'Assemblea d'Electes, emplaçaran a què es repeteixi una Trobada de Càrrecs Electes com la que es va fer el 21 d'octubre del 2019, on hi van assistir alguns representants de la CUP, els comuns, ERC i JxCat, tot plegat prop de 300 càrrecs.En relació a la convocatòria de l'Assemblea d'Electes, el portaveu del Secretariat Nacional cupaire, Edgar Fernàndez, ha alertat de la urgència de "bastir un contrapoder municipal" davant el que ha considerat "un nou embat de l'Estat" i ha remarcat que això és encara més necessari "davant un probable escenari d'inhabilitacions".

