Detenen dos homes a València per robar des d'una moto, ferir una dona gran i agredir la policia

La policia espanyola ha detingut dos homes de 31 i 32 a València com a presumptes autors de fins a 31 robatoris, sobretot amb el mètode de l'estirada des d'una motocicleta o bicicleta. En el moment que els van detenir, els lladres van agredir els agents de la policia amb puntades de peu i cops de puny causant-los diverses ferides. Els agents van haver de ser atesos a l'hospital.Als lladres se'ls acusa de robatoris amb violència comesos pel procediment de l'estirada, però també de robatoris amb força en establiments, a més de la sostracció de motocicletes. Els fets es van iniciar després de tenir coneixement d'una sèrie de robatoris amb violència per estirades i en establiments que s'havien produït en el districte valencià de Marítim.A conseqüència dels dispositius establerts, els policies van localitzar al sospitós sortint del seu domicili en una bicicleta. En aquest moment, els agents van fer-lo parar però el sospitós, en una maniobra evasiva, va colpejar a un dels policies per a escapolir-se. L'home va sortir corrent fins a l'entrada de l'edifici, on se li va interceptar.Va oposar una forta resistència i hauria colpejat a tots dos agents amb cops de puny i puntades. Fins i tot, va intentar robar l'arma a un d'ells. Tot seguit es van presentar un home i una dona que van intentar impedir la seva detenció. Els agents van demanar el suport d'altres patrulles. Al final, van ser arrestades tres persones més.Un dels detinguts és l'altre presumpte autor dels robatoris i també es va arrestar a la seva parella, que tenia en vigor dos ordres de detenció i ingrés a la presó. Per part seva, els dos policies van haver de ser atesos en un hospital a causa de les lesions. A conseqüència de les recerques, els policies consideren als dos detinguts els presumptes autors de 31 fets; dels quals 24 són robatoris amb violència i intimidació, tres amb força en establiments i quatre per la sostracció de motocicletes, una d'elles recuperada.

