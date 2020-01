Uns 400 voluntaris netegen les deixalles del temporal a les platges del Delta

El regidor de Medi Ambient d'Alcanar, Jordi Bort, dona instruccions als voluntaris. Foto: Cedida

Desenes de voluntaris, aquest dissabte a les Cases. Foto: Cedida

A l'Ampolla, l'Associació Esportiva lo Fangar va organitzar també aquest dissabte una trobada de voluntaris per netejar tot el litoral del municipi dels residus portats pel fort temporal de la darrera setmana. Els 250 voluntaris i voluntàries que hi van participar van recollir totes les restes no orgàniques, plàstics i altres deixalles, però no van retirar la matèria orgànica, ja que esta serà utilitzada per a la reconstrucció de les platges.

Més de 150 voluntaris van netejar aquest dissabte al matí la platja del Marjal, l'Estanyet i Sòl de Riu de les Cases d'Alcanar per retirar els residus que el temporal Gloria ha arrossegat fins a la costa. L'Ampolla també va reunir uns 250 voluntaris per fer accions de neteja al seu litoral, mentre que altres municipis com L'Ametlla i la Ràpita en faran en els propers dies.L'Ajuntament d'Alcanar, organitzador de la jornada, estima que es van recollir aproximadament un centenar de bosses de deixalles, principalment plàstics, que sumarien unes tres tones en el tram de vuit quilòmetres pentinats. La iniciativa es repetirà la setmana que ve en altres indrets afectats del litoral del delta de l'Ebre.Els voluntaris es van aplegar a les deu del matí de dissabte a la platja de la Marjal i des d'aquest punt van pentinar la zona de l'Estranyet fins arribar a la platja de Sòl de Riu. Tots ells, equipats amb guants i bosses de plàstic, van retirar deixalles com ara envasos, taps, botelles, burilles, microplàstics i, fins i tot, una boia gegantina ensorrada entre la sorra i els còdols.El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Bort, afirma que, amb aquesta acció de neteja, volen conscienciar de la quantitat de deixalles llençades al mar, les quals no haurien de tornar-hi mai més. "Independent de la situació complexa del temporal, el mar ens ha enviat un missatge. Tot això que ens ha tret no li pertany i no hauria de tornar-hi a entrar", ha denunciat.La Jordina Argimon és de Barcelona però fa uns quaranta anys que estiueja al municipi. Tot just divendres es va assabentar de la iniciativa i va voler contribuir en la neteja de les platges. "Vaig pensar que valia la pena venir per col·laborar, he trobat molts plàstics petits i animals morts", detallava la voluntària.Núria Prades, veïna del municipi, assegurava que era necessari participar-hi, perquè diu que el litoral està "ple de plàstic", el qual fa "mal a la biodiversitat".Pel que fa als danys ocasionats per la borrasca, Ventura assenyala que les pedres i els còdols han entrat en finques situades a uns quinze metres de l'aigua. "La mar ha mogut pedres enormes. És terrible, és molt fort, ens sentim impotents, perquè no sabem com i quan tornarem a la normalitat", lamenta.Des de l'Ajuntament, en canvi, han insistit que abans de l'inici de la temporada turística per Setmana Santa hauran recuperat la normalitat. "Som un poble valent, enèrgic, que hem tingut molts cops, com aiguats o explosions terroristes. Ens vam aixecar llavors i ens aixecarem", ha tancat el regidor.L'acció es va realitzar simultàniament a diverses zones de l'Ampolla: platja de Cap Roig, platja del Baconé, platja dels Capellans, platja de l'Arquitecte, platja dels Pinets, el passeig de l'Arenal, platja de l'Arenal, tota la zona que comprèn des de la Goleta fins al Goleró, i també la zona del Goleró fins a l'Illa de Mar.

Voluntaris a les platges de l'Ampolla, este dissabte. Foto: Cedida

Un dels remolcs plens de bosses de brossa dipositada pel temporal a l'Ampolla. Foto: Cedida

El 70% dels residus que es van recollir van ser plàstics, llaunes i porexpan, un 10% vidre, un 10% fustes i el 10% restant altres materials.Altres municipis duran també a terme accions similars en els propers dies. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha convocat una neteja per dilluns a les 10 hores, a la platja de l'Alguer, i a la Ràpita, tenint en compte l’estat actual del Trabucador, i seguint recomanacions tècniques, l'ajuntament, el Parc Natural del delta de l’Ebre i l'Estació Nàutica de la Ràpita, han organitzat una jornada de neteja per al cap de setmana del 15 i 16 de febrer.

