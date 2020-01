El temporal deixa al descobert l'esquelet d'un gran cetaci de fa 200 anys amb un arpó clavat al crani

Històries increïbles: restes d'un esquelet d'un zifi de Cuvier, un odontocet que viu a aigües molt profundes.S'ha trobat avui a Cala Rovira, a Platja d'Aro. Però la part sorprenent de tot això és que tenia un arpó clavat que travessava tot el crani. Segueixo fil: pic.twitter.com/18uSsKYjID — Clàudia Auladell Quintana (@ClaudiaAuladell) January 24, 2020

podria ser que els pescadors l'intentessin matar, però que no van poder i es va trencar la corda i l'animal va morir.

La llevantada d'aquests dies a Catalunya ha remogut mars, rius i muntanyes. Al litoral català l'aigua del mar s'ha cruspit bona part dels passeigs i les platges on s'han acumulat deixalles i escombraries. Però també ha posat al descobert l'esquelet d'un gran cetaci a Cala Rovira de Platja d'Aro. Es tracta d'un odontocet o balena de bec de Cuvier, un gran cetaci que habita a les aigües molt profundes. Les restes de l'animal s'ha trobat amb un arpó clavat al crani i segons els arqueòlegs podria tenir 200 anys.Ara els científics i investigadors estudiaran les restes òssies i l'arpó per esbrinar com va arribar a la sorra, per què té l'arpó clavat, quin és l'origen de l'animal, etc. La biòloga marina Clàudia Auladell ha explicat algunes hipòtesis a través de Twitter on comenta queTambé s'ha trobat un os cremat, això obre una altra hipòtesi de la investigació que podria passar perquè els pescadors cremessin l'animal. Auladell també explica que l'arpó es va clavar de baix a dalt de manera que potser l'animal estava flotant mort i el van arrossegar fins a la costa. Sigui com sigui, caldrà estar atents a les investigacions per saber quina història hi ha al darrere d'aquest esquelet de cetaci.

