Restablerts els trens entre Maçanet i Blanes, afectats per la llevantada

La normalitat torna progressivament a les vies ferroviàries després dels danys causats en alguns trams pel temporal. Des d'aquest dissabte a les 20:30 tornen a circular els trens entre Maçanet i Blanes de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet (línia 1) un cop reparats els danys en les instal·lacions, principalment causats per inundacions.Per altra banda, des de les 17:15 també de dissabte tornen a funcionar els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, de la línia Barcelona-Puigcerdà , un tram afectat per caiguda d'arbres i altres obstacles. Adif continua treballant per restablir la resta de punts de les línies Barcelona-Portbou i Barcelona-Mataró-Maçanet, també interromputs per la borrasca.

