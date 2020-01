El Vendrell estrena l'any de la capitalitat cultural catalana amb un centenar d'actes

El Vendrell ha estrenat aquest dissabte la capitalitat cultural catalana amb una festa inaugural que congregat centenars de ciutadans a la plaça Francesc Macià i altres indrets del centre de la ciutat. El municipi ha programat un centenar d'actes que posaran el focus en el teixit associatiu i els personatges il·lustres de la ciutat, com ara el mestre Pau Casals o Àngel Guimerà.La festa inaugural ha tingut el seu moment més emotiu amb la interpretació de l’himne de la capitalitat, amb música de Carlota Baldrís i lletra de Gemma Ventura, interpretat per la formació original dels Lax’nl Busto i les corals de la ciutat.Durant l’acte també s’ha projectat, a la paret de l’esglèsia, un audiovisual commemoratiu de l’any de la capitalitat i l’espot promocional. Dels parlaments de la festa cal destacar el de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, que ha incidit en la importància de fer de la capitalitat cultural catalana del Vendrell una oportunitat de convivència i celebració integradora en una ciutat amb persones de molts orígens, arrels i procedències.A l’acte no han assistit ni el president de la Generalitat, Quim Torra, ni la consellera de Cultura. La causa d’aquesta absència són els dos dies de dol decretats a Catalunya en record de les víctimes del temporal Glòria. S’ha donat lectura a una carta del president en la que anuncia que tan aviat com sigui possible visitarà el Vendrell i també que rebrà a palau els representants municipals. La festa s’ha tancat amb una espectacular encesa del campanar, probablement la més espectacular i intensa dels últims anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor