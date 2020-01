França eleva a tres els casos de coronavirus a Europa

La ministra de Sanitat de França, Agnès Buzín, ha elevat a tres els casos de coronavirus confirmats en territori francès. En una roda de premsa el divendres a la nit ja va anunciar que de moment hi havia dues persones contagiades, mentre que hores més tard el seu departament va ampliar els malalts a tres.Dos són ingressats a París i un tercer, que consta que va ser a la ciutat de Wuhan, on va iniciar-se el contagi, es troba hospitalitzat en una habitació aïllada a Burdeus. Totes tres víctimes han estat a la Xina.La ministra de Sanitat va advertir que "és probable" que altres persones estiguin infectades a territori europeu i va considerar que el virus "és un foc que s'ha de delimitar" i cal "tractar-lo com un incendi" per trobar "la font" molt ràpid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor