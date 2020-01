Els Goya entronitzen Pedro Almodóvar amb set estatuetes en una gala amb accent català

Esther García, Agustín Almodóvar (@AgustinAlmo) y Pedro Almodóvar de @eldeseo recogen el Premio a Mejor Película, que recae en Dolor y Gloria #Goya2020 pic.twitter.com/JEb4aV5k3S — Premios Goya (@PremiosGoya) January 26, 2020

Julieta Serrano, Goya a millor actriu de repartiment Foto: ACN

El cinema espanyol ha aplanat el camí de Dolor y gloria , el film més personal de Pedro Almodóvar, fins a la cursa dels Oscar amb set premis Goya, entre els quals destaca el de millor pel·lícula, millor direcció i millor actor protagonista per Antonio Banderas (aquí podeu consultar tots els guardonats dels Premis Goya 2020). Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar, que partia com a favorita, ha recollit cinc guardons, entre els quals el de millor actor de repartiment per a Eduard Fernández. Enmig d'una gran ovació, la catalana Julieta Serrano s'ha erigit amb el primer Goya de la seva trajectòria pel seu paper a Dolor y gloria.Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó s'ha emportat el premi a millor film d'animació, mentre que Belén Funes ha estat distingida amb l'estatueta a la millor direcció novell. Menys previsible era el guardó a un altre català, Enric Auquer, que s'ha emportat la distinció a millor actor revelació pel seu paper a Quien a Hierro mata."No concebo la vida sense seguir rodant", ha reconegut Almodóvar en pujar l'escenari per recollir el premi a la millor direcció. El director manxec ja havia recollit el guardó a millor guió original i ha tingut paraules d'agraïment per tot l'equip de la pel·lícula desitjant, alhora, sort al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, present a la gala. "Els propers quatre anys seràs coautor del guió dels ciutadans espanyols, espero que et vagi molt bé perquè així ens anirà bé a la resta", ha reblat. També ha reclamat suport al cinema espanyol i s'ha referit indirectament al paper que les sèries juguen actualment.En una platea de peu, Antonio Banderas ha recollit el seu primer Goya a competició –si no es té en compte el Goya d'Honor- pel seu paper de Salvador Mallo a Dolor y gloria, que li pot fer valdre fins i tot un Oscar. L'actor ha assegurat que Almodóvar és qui l'ha entès "millor que ningú" i ha destacat que mai s'ha traït. "He après tant de tu, no només del món de l'art sinó també de la vida, lliçons extraordinàries", ha afegit. Alhora, ha recordat que la gala coincidia amb el tercer aniversari en què Banderas va tenir un atac de cor i ho ha entomat com una celebració: "No només estic viu, sinó que em sento viu".De la seva banda, Serrano s'ha mostrat emocionada pel Goya a millor actriu de repartiment i ha agraït al també director de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Hable con ella o Tacones lejanos haver-li donat un personatge "entranyable" que li ha permet retrobar-se amb les "vivències de fa molts d'anys". El film més personal d'Almodóvar també ha estat reconegut per la tasca de la catalana Teresa Font en el muntatge.Si bé el cinema català partia amb menys nominacions que en d'altres edicions, s'ha emportat la majoria de nominacions als que aspirava. Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó (podeu llegir una entrevista aquí que li va fer NacióDigital ), que ja arrossegava una llarga llista d'èxits com el guardó a la millor pel·lícula d'animació dels Premis del Cinema Europeu, també s'ha erigit amb el Goya a millor film d'animació. "Gràcies per donar-me una nit de glòria, n'hi ha moltes de dolor", ha afirmat el director. El llargmetratge tracta sobre la relació d'amistat entre Luís Buñuel i Ramón Acín i relata el moment en el qual el pintor guanya la loteria i paga el rodatge de Las Hurdes (1933), dirigida per Buñuel.L'amor com a medicina, la proposta Suc de síndria d'Irene Moray, ha recollit una nova menció al millor curtmetratge de ficció, protagonitzat per Elena Martín. "El projecte va néixer per crear un referent diferent, el d'una dona que supera una agressió sexual i que aconsegueix obrir-se de nou al plaer i a la vida", ha explicat en recollir el premi. La coproducció catalana El hoyo s'ha erigit amb l'estatueta a millors efectes especials. La hija de un ladrón , que tenia dues nominacions, n'ha guanyat una. Funes, al recollir l'estatueta, ha dedicat el premi als seus pares per haver-la educat en la "cultura de l'esforç", a Greta Fernández pel paper i a la formació rebuda a l'ESCAC.Un dels moments més especials de la nit ha tingut lloc a l'inci de la gala, en què Benedicta Sánchez, que ha debutat en el cinema als 84 anys, ha rebut l'estatueta a millor actriu revelació per O que arde. En recollir el reconeixement, Sánchez ha afirmat que la "vida dona sorpreses" i que rebre el guardó ha estat de les més "gran". L'actriu ha agraït a Laxe la manera de treballar: "Mai cap princesa ha rebut un tracte tan meravellós". El film del director gallec, que va cursar el Grau en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i està impulsat pel Màster Documental, també s'ha erigit amb el Goya a la millor fotografia.Mentre Benedicta Sánchez s'estrenava en una gala del cinema espanyol, Alberto Iglesias ha continuat recollint èxits i ha aconseguit el seu onzè premi de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, en aquesta ocasió, a millor música original per Dolor y gloria. L'estatueta a millor cançó ha estat per Intemperie de Javier Rubial i que interpreta Sílvia Pérez Cruz. Un altre dels clàssics als Goya és Eduard Fernández, que ha rebut el reconeixement pel seu paper del militar franquista Millán-Astray a Mientras dure la guerra, que en aquesta ocasió no era a la gala i que ha recollit en el seu nom Alejandro Amenábar. El drama sobre els últims dies d'Unamuno durant la Guerra Civil ha rebut també el guardó a millor direcció artística, direcció de producció, maquillatge i perruqueria i vestuari.

Enric Auquer, millor actor revelació Foto: ACN

També ha estat la nit per a Enric Auquer, que ha estat distingit a millor actor revelació pel seu paper de Kike, el fill d'un narcotraficant gallec a Quien a Hierro mata. En recollir l'estatueta, ha constatat la dificultat d'obrir-se camí en el món del cinema i la lliçó que ha après de Paco Plaza: "Rodar és aprendre a renunciar i jo amb tu no he hagut de renunciar a res, gràcies!". Alhora, ha agraït la feina de totes les "antifeixistes del món. Aupa ahi!".La interpretació ja li havia valgut un Feroz –i un segon en la mateixa cerimònia pel seu personatge a la sèrie Vida perfecta-, un Gaudí i una medalla del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics.La trinchera infinita ha pujat dues vegades a l'escenari, per recollir el premi al millor so i a millor protagonista femenina per Belén Cuesta, que ha dedicat el premi als directors Jon Arregi, Jose Mari Goenaba i Jon Garaño haver-li ofert el paper de la seva "vida".El guardó que ja estava adjudicat des de fa dies era el de Pepa Flores, Goya d'Honor 2020, coneguda popularment amb el nom artístic de "Marisol", que finalment no ha assistit a la gala. Han estat les seves filles qui han recollit el premi. "Fa més de 30 anys que la nostra mare va prendre la ferma decisió d'apartar-se del focus per sempre i avui, emocionada, contenta i agraïda a l'Acadèmia, als companys i als missatges que està rebent, ho està vivint davant d'una televisió en un lloc tranquil. Mare, des d'aquest lloc en calma que has aconseguit, aquesta professió t'atorga el seu reconeixement", ha agraït María Esteve visiblement emocionada i abraçada a les seves germanes, Celia Flores i Tamara.Marisol va saltar a la fama els anys 60 amb només 12 anys i viu retirada de les esferes mediàtiques des del 1986, poc després d'encarnar un dels papers més importants de la seva carrera, Los días del pasado, dirigida per Mario Camus el 1978.La carrera de Marisol també ha centrat el discurs del president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciècies Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso, que ha recordat que l'actriu va trobar "l'èxit personal quan va renunciar a la fama". Així, Barroso ha explicat que el cinema aposta per un "país de convivència i de respecte, un país de tots i per a tots" i ha lamentat com alguns professionals del sector es veuen obligats a "malviure". "Per a molts companys, el glamur és només un miratge. La manca de feina i la precarietat continuen sent tossuts i cruels companys de viatge", ha reblat.Sílvia Abril i Andreu Buenafuente han tornat a exercir de Mestres de cerimònies per a la 34a edició dels Premis Goya, que han tingut lloc al Palau dels Esports Martín Carpena de Màlaga i s'ha allargat tres hores i mitja. És la tercera vegada que els guardons del cinema espanyol es traslladen fora de Madrid. En els diversos esquetxos, no hi han faltat referències al sostre de vidre de les dones, als nacionalismes espanyols, català i basc o a l'edat dels presentadors.El celebrat èxit de Rosalía a la gala l'any passat ha buscat el relleu en aquesta edició amb l'actuació de A Chorus Line, un extracte del musical que interpreta i produeix el mateix Antonio Banderas en el recent inaugurat Teatre del Soho de Màlaga.A més de l'actuació del pianista i cantant britànic Jamie Cullum durant el tradicional "in memoriam", un dels moments més esperants de la nit ha estat el xou de Celia Flores -filla de Pepa Flores-, i Amaia, que han homenatjat l'artista.

