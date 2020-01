«La declaració d'independència no va ser un error»: així afronten els presos el retorn al Parlament

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn tornaran a trepitjar aquest dimarts el Parlament de Catalunya . N'hi ha dos -Junqueras i Forn- que no ho han fet des del 27 d'octubre del 2017, quan es va declarar la independència i es va aplicar el 155 . L'aplicació d'aquest article és el que motiva el seu retorn a la cambra: se'ls ha citat a la comissió parlamentària que n'investiga els detalls i les afectacions en l'administració. El programa El Suplement de Catalunya Ràdio els ha entrevistat aquest diumenge a tots sis. Ho resumim en deu frases.: "[Sobre haver optat per aprovar la DUI] Vam fer allò que vam prometre que faríem i en qualsevol estat democràtic avui seríem independents i estaríem en la negociació de passius i actius, però aquest estat no ho és. I, per tant, calia arribar fins al final, perquè és el que havíem promès i perquè així ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar".: "Sempre he dit que la declaració d'independència va ser un acte polític, no crec que fos un error tot i que és molt fàcil criticar-ho ara, un cop hem vist tot el que ha passat. En el moment, vam fer el que vam creure que havíem de fer. El que va ser un error va ser l'aplicació de l'article 155, dissoldre un parlament i empresonar un govern democràtic i així ho intentarem demostrar en aquesta comissió".: "No em penedeixo de res del que s'ha fet, ho assumeixo i n'extrec un aprenentatge per continuar endavant. No tinc cap retret, a res ni a ningú. S'ha fet molt, hem arribat molt lluny, i alhora està clar que no és prou, per molts motius. El que puc dir és que cal seguir treballant, cal seguir construint, cal seguir persistint. Hauríem de concentrar els esforços en fer-ho i en superar les dificultats, que son moltes".: "Durant el període d'aplicació del 155, tant a la presó com en llibertat, vaig fer un seguiment exhaustiu del dia a dia del Departament de Territori i Sostenibilitat –i en menor mesura del d'Empresa i Coneixement–. Despatxava constantment amb secretaris i directors generals. Les decisions més importants que es prenien sempre tenien el meu vist-i-plau.".: "[Fer la DUI] No va ser un error, al contrari, i més sabent com sabíem, i ara ja ho ha dit qui ho ho havia de dur, que el 155 hagués arribat igual. I arribat no pas per intervenir sols l'autogovern sinó molt més que explicaré a la comissió. Amb la DUI vam salvar i no enterrar la vigència del mandat de les urnes l'1 d’octubre que ens segueix interpel·lant i ens ha de comprometre. Vam posar en valor el mandat de les urnes enfront la reacció d’intervenir-les".: "Davant la reiterada negativa del govern espanyol a negociar i a buscar una solució política al conflicte amb Catalunya, la declaració s'havia de fer perquè era un mandat".: "A veure com aguanten la mirada [els representants polítics que han justificat el seu empresonament i condemna] quan saben que han estat còmplices d’aquesta injustícia que és que portem més de 2 anys tancats a la presó per uns delictes que no hem comès, per haver fet un referèndum. M'agradarà veure com reaccionen i com justifiquen que no hagin mogut ni un dit per acabar amb una injustícia com aquesta".: "Em nego que la rancúnia colonitzi la meva ànima. Em sento molt tranquil amb mi mateix i amb la manera pacífica i democràtica amb què he defensat els meus ideals. Els veuré [als adversaris polítics] i els saludaré, educadament, com ja vam fer a Madrid quan vam entrar al Congrés dels Diputats. En la Catalunya lliure del futur haurem de ser capaços de continuar fent coses junts per al progrés i el benestar de la gent".: "[Trobar-se representants polítics que han justificat el seu empresonament] Per mi no serà cap problema. Com vaig dir, és tanta la gratitud cap a tantes persones per tant durant aquests mesos i mesos de presó i el compromís amb ells i amb el que vam començar l'1 d'octubre, que al meu cor i ànim no hi ha espai ni per una unça de rancúnia ni ressentiment cap a ningú. És més, quan sento a alguns d’ells als mitjans, sento pena i tristesa i prego per no ser mai com ells amb tant poca humanitat".: "Veient quina ha estat la condemna per altres companys que no es van presentar o que van deixar l’escó just després de les eleccions… Tot fa pensar que [si hagués renunciat abans a la política] segurament no hagués estat condemnada per sedició. Ja hem vist que aquest procediment judicial ha estat farcit d'errades, com que a mi a la sentència també em consideren consellera d'Ensenyament ; i no s'han tingut en compte moltes de les proves que vam presentar des de les defenses."

