Aragonès alerta que no aprovar els pressupostos suposaria abocar el país al «col·lapse»

"Col·lapse". Aquest és l'adjectiu que ha emprat el vicepresident del Govern Pere Aragonès per dibuixar el futur del país si no es poden aprovar els pressupostos d'aquest 2020 i s'han de continuar prorrogant els del 2017. Ho ha explicat durant la seva intervenció al Congrés de la Federació de les Terres de l'Ebre d'ERC, on ha remarcat la importància de disposar d'uns nous comptes enguany.Aragonès ha assenyalat que es tracta d'una qüestió de "responsabilitat amb la ciutadania", en un moment polític "molt complex" amb "atacs institucionals des de totes les bandes". Això últim ho ha dit en una clara al·lusió a la inhabilitació de Torra, i que després de la decisió de la JEC de no admetre a tràmit el recurs del president , dibuixa un panorama molt delicat pel que fa al futur de l'executiu.D'altra banda, durant el congrés el vicepresident ha assegurat que el temporal que ha assotat les Terres de l'Ebre aquesta setmana s'ha de convertir en un "punt d'inflexió" en el compromís per posar les Terres de l'Ebre "al mapa".

