La Junta Electoral no admet el recurs de Torra i reitera que ja se li ha retirat l'escó

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha resolt el recurs presentat pel president de la Generalitat, Quim Torra, per la seva inhabilitació com a diputat . L'ens electoral no ha admès la iniciativa de Torra per "manca manifesta de fonament" i ha reiterat que al president ja se li ha retirat l'escó. La decisió respon a les al·legacions presentades pel president català dijous, en les quals insistia que només el Parlament i no la Junta Electoral Central (JEC) és competent per retirar-li la credencial de diputat, després que es decretés un termini de 48 hores per designar el seu relleu a la cambra.El president argumentava en el recurs que el reglament del Parlament estableix que cal una sentència ferma del Tribunal Suprem en relació a la seva inhabilitació per tal que es faci efectiva la inhabilitació.També assegurava que executar la suspensió podria causar "perjudicis d'impossible o difícil reparació". A l'escrit fet públic aquest dissabte, la Junta Electoral Provincial avança que l'acord que rebutja el recurs es pot recórrer durant les 24 hores posteriors a la recepció del text.La situació és especialment delicada de cara al ple de dilluns, el primer en el qual Torra hi participarà després de la decisió del Suprem sobre les mesures cautelars. A les 12.30 hores hi ha prevista una reunió de la mesa, i el ple arrencarà a les tres de la tarda. El president ha amenaçat amb "accions legals" si hi ha "pressions" sobre el president del Parlament, Roger Torrent. Ho va fer divendres a través d'un comunicat mentre, el mateix temps, el Govern situava la pressió a la cambra pel cas Torra. De moment, ERC i Junts per Catalunya (JxCat) no han arribat a cap acord per trobar una fórmula que esquivi la inhabilitació, per bé que els partits independentistes exploraven que Torra pogués continuar com a diputat sense votar i s'havien programat contactes durant el cap de setmana.En l'últim recurs a la Junta Electoral, el dirigent de JxCat insistia que la Junta Electoral no és competent per aplicar la suspensió d'un diputat. "El seu mandat s'esgota amb la certificació de la voluntat popular expressada en cada convocatòria electoral. Una vegada atorgades les credencials als electes, deixen de tenir competència alguna per retirar o anul·lar un mandat representatiu atorgat per qui és el titular de la sobirania popular", remarcava l'escrit presentat pel president de la Generalitat.El text indicava que l'article 24 del reglament del Parlament és "absolutament clar" en el sentit que "únicament la condemna a una pena d'inhabilitació imposada per una sentència judicial ferma pot comportar la pèrdua de la condició de diputat". "No es pot afirmar que el meu cessament com a diputat respongui a cap necessitat en una societat democràtica des del punt de vista de la proporcionalitat, sinó tot el contrari", afegia el recurs.El president assenyalava també que perdre l'escó abans que es resolgui el recurs de cassació -encara no presentat- contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) implicaria presentar-lo com a "culpable d'un delicte" que, segons ell, no ha comès. "Sense cap mena de dubte, vulneraria la meva presumpció d'innocència, a més dels drets a la tutel·la judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties", sostenia.

