Restablert el servei de trens de la línia Hospitalet de Llobregat-Ribes de Freser

La circulació de trens de la línia Hospitalet de Llobregat-Ribes de Freser en el tram Ripoll-Ribes ha vist restablert el seu servei des d'aquest dissabte a les sis de la tarda. Després del temporal Gloria, Adif ha reparat els danys causats i ja s'ha pogut normalitzar la circulació. Les principals afectacions a la infraestructura va ser una esllavissada de pedres el dimarts 21 de gener. Passat el temporal, s'està treballant per normalitzar totes les incidències a la xarxa ferroviària i aquest mateix matí ja s'ha reprès la circulació de trens en el tram Vic-Ripoll. Entre Ripoll i Puigcerdà hi ha servei alternatiu per carretera.

