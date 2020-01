Iñaki Williams denuncia crits racistes al camp de l'Espanyol

El jugador de l'Athletic Club de Bilbao Iñaki Williams ha denunciat haver rebut crits racistes durant el partit d'aquest dissabte contra l'Espanyol al RCDE Stadium. Segons ha explicat el davanter basc a la sortida, una part de l'afició de Cornellà l'ha insultat: "Marxo trist per haver rebut insults racistes. Això no ho vol escoltar cap jugador i està fora de lloc. La gent ha de venir a l'estadi a gaudir del futbol i animar el seu equip. És un esport d'amistat i d'equip i ha estat un dia trist. Això no ha de passar".

Todo nuestro apoyo a @Williaaams45



🚫 Ante cualquier insulto racista, tolerancia 0 ✋🏿#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/P0CNCeq2at — Athletic Club (@AthleticClub) January 25, 2020

El capità del seu equip, Iker Muniain, ha traslladat els fets a l'àrbitre i ha demanat que constés a l'acta del partit.

Hores abans del partit, l'afició dels dos equips ha protagonitzat greus enfrontaments. Els seguidors ultres dels equips, els grups de Herri Norte i La Curva, s'han colpejat i han llençat cadires pels aires. Els Mossos han detingut fins a cinc persones i n'han identificat més d'una trentena.

