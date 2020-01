Rivera i Rajoy podrien ser rivals per presidir la Reial Federació Espanyola de Futbol

L'exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, podria ser el nou rival de l'expresident Mariano Rajoy a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Les eleccions se celebraran aquesta primavera i, segons va avançar la COPE, Rajoy està plantejant presentar-s'hi. Aquest dissabte, La Razón ha assegurat que Rivera també podria treballar amb aquests plans de futur i ha previst un possible cara a cara entre els dos exdirigents.El diari explica que l'exlíder de Ciutadans ha estat sondejat per "un grup d'influents empresaris i dirigents de federacions regionals de futbol, que veuen en aquest candidat una garantia d'èxit per als pròxims reptes que ha d'afrontar la Federació Espanyola" i ha acceptat reunir-se amb ells aquesta setmana.Aquests, però, no han estat els únics noms que s'han sondejat. Altres mitjans també han apuntat cap a Iker Casillas, un candidat que té el suport de les enquestes i del president de la Lliga, Javier Tebas. Tots ells hauran de competir amb el candidat a la reelecció, Luís Rubiales.

