Un detingut i una seixantena d'identificats pels enfrontaments entre els seguidors ultres abans del València - Barça

La policia espanyola ha detingut a una persona i n'ha identificat a unes altres 60 pels enfrontaments que hi ha hagut a les portes de l'estadi de Mestalla (València) entre les aficions ultres del FC Barcelona i el València FC, els Boixos Nois i els Yomus. Pel que fa la persona detinguda, aquesta ha estat arrestada perquè ja tenia una citació judicial vigent. La baralla, s'ha produït al voltant de Mestalla, hores abans que comencés el partit entre els dos equips.



En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia cinc persones acusades de causar lesions a una altra en un enfrontament entre les aficions de l'Espanyol i l'Athletic Club a l'entorn del RCDE Stadium de Cornellà-El Prat aquest dissabte matí. El ferit ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari. A més, la policia catalana també identificat unes 36 persones.

Els enfrontaments entre les aficions ultres, tant a València com a Barcelona, han acabat en batalla campal. En el cas de la baralla entre els seguidors de l'Espanyol i el València FC, l'Herri Norte i La Curva, hi ha hagut llançaments de cadires pels aires, corredisses i s'han produït danys materials. Pel que fa els Boixos Nois i els Yomus hi ha hagut llançament de bengales i cops entre les dues aficions. Algunes persones, fins i tot, s'han colpejat amb barres de ferro.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor