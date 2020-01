Els comuns recorden que Torra pot ser president sense l'acta de diputat

La líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat "no caure en les provocacions i el parany" de PP i Cs, en la seva estratègia de portar als tribunals la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. "És un intent aconseguir per la via judicial allò que no han aconseguit a les urnes. És allò que es denomina "law fare", que no és cap novetat: és una importació del que fa tota la dreta en l'àmbit llatinoamericà. Faríem bé de no caure-hi", ha demanat Albiach.Considera que el Tribunal Suprem s'ha "equivocat" rebutjant les mesures cautelars demanada per Torra però recorda que els lletrats del Parlament ja van certificar que pot continuar sent president tot i ser inhabilitat com a diputat. Albiach ha prioritzat garantir "cobrir les necessitats de Catalunya" amb, d'una banda, l'aprovació d'uns pressupostos que són "urgents", després de dos anys i mig de prorrogar pressupostària i ma "dècada d'austeritat i retallades".També ha reclamat, al mateix temps, que hi hagi un govern "que estigui liderant i no estiguin barallats els socis de govern, que competeixen en comptes e cooperar". Creu, en aquest sentit, que caldrà establir "un calendari electoral, consensuat amb les diferents forces, per tenir el govern que Catalunya necessita perquè la fórmula d'ERC i Junts per Catalunya està completament esgotada", ha sentenciat.

