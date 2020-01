El Barça de Quique Setién s'estavella a Mestalla (2-0)

El canvi d'entrenador no ha permès al Barça abandonar la irregularitat. Aquest dissabte ha tornat a semblat un equip vulnerable davant el València, que ha derrotat el conjunt de Quique Setién amb dos gols de Maxi Gómez, tot dos a la segona meitat. Ni el talent de Messi, massa sol per revertir els dèficits del col·lectiu, ha permès remuntar el resultat advers.



El Barça ha patit des del principi a Mestalla, on feia 12 anys que no perdia un partit de Lliga. Ter Stegen, providencial en els primers 45 minuts, ha aturat un penal a Maxi Gómez, referència ofensiva dels valencianistes, en l'arrencada del partit. El conjunt blaugrana, que avui tornava a vestir amb la indumentària suplent de color verd, ha disposat de trams de possessió, però sempre ha jugat sense verticalitat. Els locals han tingut una altra bona ocasió abans del descans, però el pal ha salvat el Barça després d'una acció de Maxi López. l'home del matx.

A la segona part, Quique Setién ha recorregut a Artur Vidal -Arthur, desdibuixat i lluny del seu millor estat de forma, ha sigut el primer sacrificat-, però l'entrada del xilè no ha servit per connectar l'equip amb Messi. Les modificacions del tècnic no han servit per reanimar el Barça.La derrota fa que el conjunt blaugrana pugui perdre el liderat aquest cap de setmana si el Madrid puntua a Valladolid. És la primera ensopegada a la Lliga després del relleu d'Ernesto Valverde. En els dos primers partits a la banqueta, Quique Setién havia guanyat a casa per la mínima contra el Granada (1-0) i havia superat l'Eivissa a la Copa (1-2).

