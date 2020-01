Els Goya arriben avui Màlaga amb 7 films catalans i el duel Almodóvar-Amenábar

Màlaga desplegarà aquest dissabte a la nit la catifa vermella per rebre els millors cineastes de l'any en la 34a edició dels Premis Goya. La gran gala del cinema espanyol se celebrarà per tercera vegada en la seva història fora de Madrid i anirà a càrrec dels catalans Sílvia Abril i Andreu Buenafuente.El drama bèl·lic "Mientras dure la guerra" d'Alejandro Amenábar és el principal favorit de la nit, amb 17 nominacions, i la candidata a l'Òscar "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, el segueix amb 16. Així doncs, torna un any més el duel entre Almodóvar i Amenábar, els dos directors espanyols més internacionals."La trinchera infinita", un drama sobre un talp que es va amagar durant 33 anys del franquisme, arriba als Goya trepitjant fort, amb 15 nominacions. Sota la direcció d'Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenagapodria i amb la interpretació de Belén Cuesta i Antonio de la Torre, aquest film podria convertir-se en la gran sorpresa de la nit.Entre els 146 nominats, hi ha 7 pel·lícules amb segell català. "El hoyo"(Mr Miyagi, Basque Films) i "Madre" (Arcadia Motion Pictures, Amalur Pictures AIE, Malvalanda, Caballo Films) tenen tres nominacions; "La hija de un ladrón" (Oberon Cinematogràfica, BTEAM Prods) i "La innocència" (Un capricho de producciones, Turanga Films, Lagarto Films) en tenen dues i "Ara Malikian: una vida entre las cuerdas" (Bausan Films, Kokoro Films, Caribe Estudio), " Paradise Hill" (Nostromo Pictures, Colina Paraíso AIE) i "Suc de síndria", (Distinto Films) en tenen una.A més, entre la representació catalana hi destaca una anècdota ben curiosa. Els catalans Eduard i Greta Fernández, pare i filla, estan nominats a un Goya. La Greta ho està en la categoria de millor actriu pel seu paper a "La hija de un ladrón", que ja li va fer merèixer la Concha de Plata a la millor actriu al Festival de Sant Sebastià, i l'Eduard com a millor actor de repartiment per "Mientras dure la Guerra).Al guardó de millor pel·lícula hi opten les principals cintes nominades: "Dolor y gloria", "Intemperie'" "La trinchera infinita", "Lo que arde" i "Mientras dure la guerra", que competiran també -amb l'excepció de la proposta de Benito Zambrano- en la de millor direcció.Pel que fa a les seleccionades a millor guió original, hi concorreran Pedro Almodóvar ("Dolor y gloria"), David Desola i Pedro Rivero ("El hoyo") Jose Mari Goenaga i Luiso Berdejo ("La trinchera infinita") i Alejandro Amenábar i Alejandro Hernández ("Mientras dure la guerra").Paral·lelament, Penélope Cruz ("Dolor y gloria"), Greta Fernández ("La hija de un ladrón"), Belén Cuesta ("La trinchera infinita") i Marta Nieto ("Madre") opten a l'estatueta de millor actriu protagonista, mentre que com a millor actor principal hi competiran Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Antonio de la Torre ("La trinchera infinita"), Karra Elejalde ("Mientras dure la guerra" i Luis Tosar ("Quien a hierro mata").Mona Martínez ("Adiós"), Natalia de Molina ("Adiós"), Julieta Serrano ("Dolor y gloria") i Nathalie Poza ("Mientras dure la guerra") estan nominades a millor actriu de repartiment, mentre que en la categoria masculina els nominats d'aquest guardó són Asier Etxeandia i Leonardo Sbaraglia, per "Dolor y gloria", Luis Callejo per "Intemperie" i Eduard Fernández per "Mientras dure la guerra".Per competir a les 28 categories, s'hi ha presentat 146 llargmetratges, dels quals 88 són de ficció, 55 documentals i 3 llargmetratges de ficció. L'unic premi que ja és segur de la nit és el Goya d'Honor, que distingirà l'actriu i cantant Pepa Flores. Tanmateix, l'artista ja ha anunciat que no assistirà a la gala i que el recolliran les seves filles.

