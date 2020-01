VÍDEO Violents enfrontaments entre ultres hores abans del València-Barça i Espanyol-Athletic

La vint-i-unena jornada de La Lliga Santander de primera diviso ha començat amb greus enfrontaments entre aficions. Hores abans de la celebració dels partits del València-Barça i l'Espanyol - Athletic d'aquest dissabte, diversos grups de seguidors ultres s'han enfrontat a les portes dels estadis.



Per una banda, grups d'aficionats FC Barcelona i el València CF han convertit l'avinguda Suècia de la ciutat en una batalla campal. Durant els altercats, provocats per membres dels Boixos Nois i els Yomus i controlats per la policia, hi ha hagut llançament de bengales i cops entre les dues aficions. Algunes persones, fins i tot, s'han colpejat amb barres de ferro. De moment, es desconeix el nombre de ferits i detinguts.

El mateix ha passat a Cornellà entre els aficionats de l'Espanyol i l'Athletic de Bilbao. En aquest cas, els dos grups ultres dels equips, Herri Norte i La Curva, han llençat cadires pels aires. També hi ha hagut corredisses per diversos carrers i s'han produït danys materials.

Pelea de Curva y HNT estos últimos hacen correr a los miembros de La Curva en el Español-ATHLETIC DE BILBAO. pic.twitter.com/3Yhn8XT6dg — MundoUltra (@MundoUltra2) January 25, 2020

